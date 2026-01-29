小S豪包10萬禮金給陳漢典！紅包袋曝光「竟被嫌字醜」 粉一面倒力挺

娛樂中心／台北報導

小S包給陳漢典的紅包內容曝光。（圖／翻攝自IG）

陳漢典與Lulu於25日在台北文華東方酒店舉行婚宴席開70桌。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，如今陳漢典曬出小Ｓ包的紅包，結果竟有網友嫌棄小S字寫得很醜、不好看。粉絲們見狀紛紛看不下去，幫小S說話：「我覺得字寫得不錯啊？而且內容真摯」、「這告訴我們，無論怎麼做都會有人不喜歡你。」

小S包給陳漢典的紅包內容曝光。（圖／翻攝自IG）

陳漢典發文曬出小S紅包袋，滿滿的一大包，小S還親筆寫下祝福，上頭寫婚後6注意事項：「真心祝福，跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一週至少做4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，附上手繪按讚emoji，讓陳漢典感動直呼：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格!！愛你哦」。

事後記者詢問陳漢典經紀人，她低調證實小S所包的紅包金額並非當時所說的16000元，而是高達10萬元台幣。如今小S手寫的紅包袋引發網友討論，怎料卻有酸民嫌棄小S字寫太醜、把紅包袋寫成這樣不好看等等。讓小S粉絲看不下去，紛紛跳出來幫她說話，「我覺得字寫得不錯啊？而且內容真摯」、「小S字還行啊，端正可辨，畢竟現代人已極少手寫『短文』以上的字」、「這個字體說不定是助理還經紀人寫的」。

