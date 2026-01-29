小S豪包10萬紅包祝福新人 網猜未現身陳漢典婚禮「關鍵原因」
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦盛大婚宴，席開70桌、宴請650位親友，現場不僅匯聚雙方親友，也雲集眾多演藝圈好友，賓客陣容甚至被形容媲美三金典禮，成為近期娛樂圈一大焦點。不過，新郎陳漢典過去因主持節目《康熙來了》與女星小S（徐熙娣）結下情誼，小S卻未現身婚禮現場，早前也曾預告不會出席，讓不少網友好奇背後原因。
相關話題在網路上發酵，有網友分享民間習俗指出，「喪事未滿一年不宜參加婚禮」，猜測小S未到場，應該是出於的尊重。事實上，女星大S（徐熙媛）於2025年2月赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸病逝，享年48歲。其妹妹小S缺席陳漢典婚禮，被外界認為是低調、避免造成他人困擾。
儘管未能到場，小S仍以實際行動送上祝福，陳漢典28日在社群平台曬出小S的紅包，感性寫下：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你哦！」展現兩人多年交情。
曝光的紅包袋上，小S親筆寫滿對新人的叮嚀與祝福，內容幽默又犀利，包括「跟老婆講話要溫柔」、「家事你要做」、「錢各自管好」、「一周至少做愛4次」、「每天都要稱讚她」、「感恩一切」，甚至笑稱若老婆生氣「就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，直言這樣婚姻可以撐15年，充滿小S式風格，也讓網友看了忍不住會心一笑。
回顧過去，小S去年出席《小姐不熙娣》金鐘獎慶功宴時，曾透露包給陳漢典的紅包金額是1萬6千元，當時還自嘲「因為我很久沒工作了，而且小孩去讀書很花錢」，更笑虧和陳漢典「交情還好」。
如今婚宴落幕，網路上再度熱議小S實際紅包金額，以及她與陳漢典的真實交情。對此，陳漢典經紀人低調回應，澄清小S實際包出的紅包金額並非1萬6千元，而是高達10萬元台幣，同時也坦言，新人相當擔心外界的誤解與討論，會對小S造成困擾。
