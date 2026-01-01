小S跟媽媽看101跨年煙火！15字寫下對大S的想念





藝人小S（徐熙娣）日前在社群平台發文，分享與媽媽一同欣賞台北101跨年煙火的畫面，字句間流露出對已故姐姐大S（徐熙媛）的深切思念，貼文一出，立刻引發網友關注與心疼。

小S在貼文中提到，跨年夜陪著媽媽站在窗前，看著101璀璨煙火劃破夜空，本該是充滿歡樂與希望的時刻，卻讓她不由自主地想起姐姐，在IG放了自己跟徐媽媽一起看煙火的照片：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」。短短15字，卻情感滿溢。

廣告 廣告

徐家姐妹與家人感情緊密，三姊妹關係深厚。姐姐離世後，小S曾多次在公開場合與社群平台上低調表達哀傷，這次選擇在跨年夜發文，也被外界解讀為一種溫柔卻克制的思念方式。





貼文中並未多言悲傷，反而以平靜口吻記錄與媽媽相伴的片刻時光，更讓不少網友看了鼻酸。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

曹西平闖蕩娛樂圈40年！愛吹哨子由來，被他罵「醜八怪」的人都會紅

大S低調行善再曝光！大學生繳不出學費，她主動援助2萬人民幣