小S跨年少了她！南韓雪地驚現「大S楓紅」奇蹟 英國紀念長椅銘牌惹哭萬人

田瑜萍
有網友看到南韓南怡島上雪裡中有一棵唯一還保留滿樹楓紅的楓樹，竟然是粉絲紀念大S徐熙媛的楓樹。翻攝大S微博
有網友看到南韓南怡島上雪裡中有一棵唯一還保留滿樹楓紅的楓樹，竟然是粉絲紀念大S徐熙媛的楓樹。翻攝大S微博

今（31日）晚上即將揮別2025年，而向來會一家人一同迎接新年的小S，將度過第一個沒有姊姊大S的跨年。有網友在社群平台上透露，她在南韓南怡島旅遊時，看到皚皚白雪中，居然剩下一棵還有滿樹楓紅的楓樹吸引了她的目光，走近一看，上面居然掛著音譯為「徐熙媛」的名牌。網友稱讚，在一片白雪中的楓紅真的很美，也有網友說：「我們熙媛有什麼事情放不下，才這樣捨不得凋謝？」

網友紛紛覺得神奇，為何一片雪地中，所有的楓樹都已經落葉，僅剩下這棵楓樹還有楓紅。貼文下方則有網友表示，聽到大S過世消息時，他人證在南怡島，看到這貼文，當天心情又歷歷在目。

其實在大S過世後，各地粉絲都以自己的方式來紀念他。像是在英國倫敦的卡文迪什廣場花園（CavendishSquareGardens），有一座由粉絲集資設立的「大S徐熙媛紀念長椅」。這座長椅原訂於9月份才完工，沒想到在7月底就提前出現在公園中央。

英國倫敦的卡文迪什廣場花園（CavendishSquareGardens），有一座由粉絲集資設立的「大S徐熙媛紀念長椅」。翻攝小紅書
英國倫敦的卡文迪什廣場花園（CavendishSquareGardens），有一座由粉絲集資設立的「大S徐熙媛紀念長椅」。翻攝小紅書
紀念大S徐熙媛的長椅上寫著「A shooting star who turned her grace,courage and kindness, into eternal light for us all.」（她如同一顆流星，將自身的優雅、勇氣與良善，化作照耀我們所有人的永恆光芒。）翻攝小紅書
紀念大S徐熙媛的長椅上寫著「A shooting star who turned her grace,courage and kindness, into eternal light for us all.」（她如同一顆流星，將自身的優雅、勇氣與良善，化作照耀我們所有人的永恆光芒。）翻攝小紅書

長椅銘牌感動人 善舉一一曝光

這座長椅的椅背上鑲嵌著精緻的銘牌，上面以英文寫著：「A shooting star who turned her grace,courage and kindness, into eternal light for us all.」（她如同一顆流星，將自身的優雅、勇氣與良善，化作照耀我們所有人的永恆光芒。）

大S在年初在日本猝逝，她生前許多善舉一一被披露，像是曾於2009年被亞洲善待動物組織（PETAAsia）評選為「亞洲最性感素食女藝人」。大S曾多年堅持茹素，初衷是為了祈求家中心愛的寵物病癒，隨後則演變為對所有生命的尊重。

她在推廣慈善時曾感性表示：「我不希望因為我的美麗，而讓任何動物流一滴淚。」因此她長期拒絕穿戴皮草或使用動物皮製品。除了在台灣推廣愛護動物，她的影響力也輻射至亞洲其他城市，多次受邀擔任慈善大使，呼籲大眾關注流浪動物權益。

大小S姊妹情深，但小S跟S媽將度過第一個沒有大S的跨年夜！翻攝大S微博
大小S姊妹情深，但小S跟S媽將度過第一個沒有大S的跨年夜！翻攝大S微博

災難面前的跨國救援行動 從汶川地震到疫情初期的物資援助

在重大天災發生時，大S的身影也從不缺席。2008年汶川大地震發生後，她與妹妹小S徐熙娣第一時間合捐了200萬元台幣給災區，協助校園重建與受災兒童的心理諮導。

而在2020年新冠肺炎疫情爆發初期，當時全球口罩供應極度短缺，大S透過日本管道購買了1萬個口罩並全數寄往武漢災區，希望能為第一線的醫護與病患提供保護。儘管此舉在當時引發了部分輿論討論，但她透過社群平台堅定回應：「當人類有難，應該互相幫助。」

大S多年茹素，起因是為了寵物祈福，後來則是為了對所有生命的尊重。翻攝大S微博
大S多年茹素，起因是為了寵物祈福，後來則是為了對所有生命的尊重。翻攝大S微博

守護弱勢兒童不遺餘力 低調捐款幫助清寒學子圓夢

大S在兒童福利上的付出亦十分可觀。她曾多次參與「台灣世界展望會」的各項計畫，並私下長期資助貧困家庭的兒童，確保他們能有受教育的機會。曾有與她共事過的慈善團體透露，大S在捐款時往往不希望具名，或是要求以家人的名義低調行事。

她曾對工作人員提過：「給予是一件很純粹的事，不需要被過度張揚。」這種「做好事不留名」的風範，讓她在娛樂圈內外都贏得了極高的尊重。受到大S長期投身公益的影響，全球各地的粉絲也養成以「公益應援」來支持偶像的習慣。在她的生日前後，常有來自紐約、東京、北京與台北的粉絲組織，自發性地向紅十字會或兒童癌症基金會捐款。

大S生前善舉被一一曝光。翻攝大S微博
大S生前善舉被一一曝光。翻攝大S微博

這種正向的循環，讓大S的名字不只出現在演藝圈中，也出現在無數受助者的心中。倫敦的那座長椅，正是這份全球良善力量的縮影，提醒著世人，溫柔與勇氣，才是這世界上最永恆的光芒。


