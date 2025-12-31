小S跨年少了她！南韓雪地驚現「大S楓紅」奇蹟 英國紀念長椅銘牌惹哭萬人
今（31日）晚上即將揮別2025年，而向來會一家人一同迎接新年的小S，將度過第一個沒有姊姊大S的跨年。有網友在社群平台上透露，她在南韓南怡島旅遊時，看到皚皚白雪中，居然剩下一棵還有滿樹楓紅的楓樹吸引了她的目光，走近一看，上面居然掛著音譯為「徐熙媛」的名牌。網友稱讚，在一片白雪中的楓紅真的很美，也有網友說：「我們熙媛有什麼事情放不下，才這樣捨不得凋謝？」
網友紛紛覺得神奇，為何一片雪地中，所有的楓樹都已經落葉，僅剩下這棵楓樹還有楓紅。貼文下方則有網友表示，聽到大S過世消息時，他人證在南怡島，看到這貼文，當天心情又歷歷在目。
其實在大S過世後，各地粉絲都以自己的方式來紀念他。像是在英國倫敦的卡文迪什廣場花園（CavendishSquareGardens），有一座由粉絲集資設立的「大S徐熙媛紀念長椅」。這座長椅原訂於9月份才完工，沒想到在7月底就提前出現在公園中央。
長椅銘牌感動人 善舉一一曝光
這座長椅的椅背上鑲嵌著精緻的銘牌，上面以英文寫著：「A shooting star who turned her grace,courage and kindness, into eternal light for us all.」（她如同一顆流星，將自身的優雅、勇氣與良善，化作照耀我們所有人的永恆光芒。）
大S在年初在日本猝逝，她生前許多善舉一一被披露，像是曾於2009年被亞洲善待動物組織（PETAAsia）評選為「亞洲最性感素食女藝人」。大S曾多年堅持茹素，初衷是為了祈求家中心愛的寵物病癒，隨後則演變為對所有生命的尊重。
她在推廣慈善時曾感性表示：「我不希望因為我的美麗，而讓任何動物流一滴淚。」因此她長期拒絕穿戴皮草或使用動物皮製品。除了在台灣推廣愛護動物，她的影響力也輻射至亞洲其他城市，多次受邀擔任慈善大使，呼籲大眾關注流浪動物權益。
災難面前的跨國救援行動 從汶川地震到疫情初期的物資援助
在重大天災發生時，大S的身影也從不缺席。2008年汶川大地震發生後，她與妹妹小S徐熙娣第一時間合捐了200萬元台幣給災區，協助校園重建與受災兒童的心理諮導。
而在2020年新冠肺炎疫情爆發初期，當時全球口罩供應極度短缺，大S透過日本管道購買了1萬個口罩並全數寄往武漢災區，希望能為第一線的醫護與病患提供保護。儘管此舉在當時引發了部分輿論討論，但她透過社群平台堅定回應：「當人類有難，應該互相幫助。」
守護弱勢兒童不遺餘力 低調捐款幫助清寒學子圓夢
大S在兒童福利上的付出亦十分可觀。她曾多次參與「台灣世界展望會」的各項計畫，並私下長期資助貧困家庭的兒童，確保他們能有受教育的機會。曾有與她共事過的慈善團體透露，大S在捐款時往往不希望具名，或是要求以家人的名義低調行事。
她曾對工作人員提過：「給予是一件很純粹的事，不需要被過度張揚。」這種「做好事不留名」的風範，讓她在娛樂圈內外都贏得了極高的尊重。受到大S長期投身公益的影響，全球各地的粉絲也養成以「公益應援」來支持偶像的習慣。在她的生日前後，常有來自紐約、東京、北京與台北的粉絲組織，自發性地向紅十字會或兒童癌症基金會捐款。
這種正向的循環，讓大S的名字不只出現在演藝圈中，也出現在無數受助者的心中。倫敦的那座長椅，正是這份全球良善力量的縮影，提醒著世人，溫柔與勇氣，才是這世界上最永恆的光芒。
