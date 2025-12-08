小S跨年幫顧孩「偷餵泡麵」！賈永婕憶20年「嘆1事」

娛樂中心／江姿儀報導



進入 2025 年的最後一個月，準備倒數迎接新的一年，今年台北101跨年煙火廣告驚喜邀請小S（徐熙娣）獻聲。董事長賈永婕昨（7日）深夜發文曬出2026跨年煙火模擬片，並分享20年來跨年回憶。她曾將孩子託付給小S，與老公出門放風，小S帶著孩子們到大S家，一群人聚在一起看煙火，小S還偷偷給孩子們吃泡麵。





小S跨年夜幫顧孩「偷給泡麵吃」！賈永婕憶20年「身分轉變」嘆：人生真奇妙

賈永婕（左圖、右圖左）發文回憶20年來跨年時光，曾有幾次跨年夜將孩子們交給好友小S（右圖右）照顧。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕昨（7日）深夜發文指出「台北101跨年煙火走過 20 個年頭」，感嘆當時還抱在懷中的年幼兒女，如今已長大成人。她回憶孩子兒時跨年情景，「爸爸媽媽會把你們從暖暖的棉被裡挖起來，再裹著小被被，一家人跑上屋頂倒數看煙火」。不過有幾年她跟老公「放風狂歡」，將孩子們交給好友小S照顧。

小S跨年夜幫顧孩「偷給泡麵吃」！賈永婕憶20年「身分轉變」嘆：人生真奇妙

賈永婕（右圖右）透露小S（右圖左）偷給兒女吃泡麵，讓她沒輒。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕透露，小S帶著一群孩子到姊姊大S家相聚，孩子們「在客廳搭起小帳篷，吃著零食一起看煙火跨年」。賈永婕忍不住直言「小S阿姨還給我破壞規矩」，偷給兒女吃泡麵「從沒吃過泡麵的你們驚呼是人間美味。媽媽從此沒輒！」。此外，賈永婕表示「跨年，就是要熱鬧，就是要有人氣。」，自己也從看煙火的觀眾，變成肩負策劃煙火施放的重任，直呼「人生真的奇妙到，我自己都莫名其妙了」。





