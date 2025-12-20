小S跨年後回歸《小姐不熙娣》？派翠克曝對話內容

派翠克（右）透露與小S對話。（郭吉銓攝）

小S徐熙娣10月與派翠克以《小姐不熙娣》獲頒第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，在慶功宴上鬆口有望在跨年後回歸演藝圈。派翠克今（20日）主持活動，透露雖然一直都與小S保持聯絡，但是沒有多問她何時要回歸。

派翠克擔心會給小S壓力，所以平常聊天內容都是日常或者韓團等相當熱門話題，「一直問沒有意義，怕變成她的壓力，如果是我也不會想被問。希望她好好充電，強勢回歸」，而派翠克也是猜小S約莫會在跨年後回到節目，但一切都還是要以小S自己決定為主。

派翠克20日主持代言活動。（池宗玲攝）

而薔薔數月前加入《小姐不熙娣》主持行列，替節目增添不少討論。派翠克笑虧，薔薔加入後變成他跟Sandy吳姍儒的嘴替，「她都敢講我們不敢說的事情，我有時候也會被她逗笑到肚子很痛」。他也提到，薔薔都有傳訊問她有無需要改進的地方，也請託派翠克在必要時hold住她，不要讓場面太失控。

至於薔薔先前坦言，自己主持時要是遇到不感興趣的故事會容易放空，派翠克表示，他以前在面對沒興趣的事情時也會不知怎麼反應，後來詢問阿Ken解決方法，「Ken哥教我換位思考，想像我是當事人或是他身邊的人，想成有求知慾、變成一樣立場的觀眾，也從中學會了很多」。

對此，節目製作人B2哥表示：「目前沒有確認的回歸時間，但我們一樣樂觀其成，期望年後有機會。」

