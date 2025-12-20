小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」

藝人派翠克今（20日）出席髮品活動並擔任主持人，現場接受媒體聯訪，不僅透露了搭擋小S的近況，也針對近期《小姐不熙娣》由薔薔代班等話題做出回應。

小S回歸時間點？派翠克：應該快了

針對外界最關心的小S何時回歸主持崗位，派翠克在受訪時表示：「我自己也在猜，應該快了吧？」他解釋公司並沒有多說，他私下也不會去問小S這個問題，因為他認為當一個人準備好，她就是準備好了，一直問反而會造成壓力。他希望小S能好好休息、好好充電，最後強勢回歸。

阿布瑪麗亞、派翠克。潘佳琪攝

薔薔代班小S沒問過 兩人私下聊鮮肉男團

被問到小S最近有沒有關心薔薔代班《小姐不熙娣》的狀況，派翠克直言：「她沒有，她沒有」。雖然如此，兩人私下仍有聯絡，昨天才聊到男團 CORTIS，派翠克問小S有沒有在喜歡他們，小S則回應：「對我來說，他們就是小孩子」，因為成員中年紀最大的雨凡才 20 歲，其他甚至只有 16、17 歲。派翠克大讚CORTIS非常帥氣，並在現場隔空喊話，希望有一天他們能來上節目。

獎金全數捐出 獎盃拿到手就秒捐

派翠克也提到上禮拜剛拿到正式刻字的金鐘獎獎盃，並解釋頒獎典禮當天拿的是沒刻字的，所以上週才正式拿到獎盃。至於獎金部分，他在拿到之前就已經捐出去了，他強調：「我覺得在最需要的時候趕快捐給大眾，這比較重要」。且他在捐款時並沒有因為扣稅就少捐，展現十足愛心。



