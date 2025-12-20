小S跨年後回歸？派翠克給答案 搭檔薔薔被嫌吵揭她私下面
小S跨年後回歸？派翠克給答案 搭檔薔薔被嫌吵揭她私下面
〔記者林欣穎／台北報導〕派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今(20)日出席洗髮品牌一日店長活動，派翠克受訪被問及小S回歸日，他透露應該是跨年後沒錯，而聊到新加入的主持搭檔薔薔，他笑回有她之後錄影時間變很長，至於有網友嫌她吵，派翠克笑回：「她本來就很吵，每個人有不同風格嘛！」
派翠克主持《小姐不熙娣》搭檔Sandy吳姍儒、薔薔，派翠克說原本錄影是早十到晚十，現在都會錄到凌晨十二點，「也蠻感謝她加入後當我們的嘴替，講了很多我們不敢講的，她講的話好笑到我笑到肚子痛。」
派翠克也說薔薔錄完影還有傳訊息跟他說，有需要調整可以說，「我們都有溝通，如果要暴衝要自己回來，或讓我們可以阻止。」至於小S是否有望在跨年後回歸？派翠克則說他是如此猜想，但相信等小S準備好就會出來了，不想要造成她壓力，「希望她好好充電、強勢回歸。」
《小姐不熙娣》製作人B2則表示：「目前沒有確認的回歸時間，但我們一樣樂觀其成，期望年後有機會。」
更多自由時報報導
北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
12星座「週末運勢」一次看！冬至換新運「地點」很重要…
獨家》警破譯張文雲端資料 想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人
其他人也在看
北捷恐攻》派翠克贊同死刑 嚴肅發聲：犯罪不該讓家人承受痛苦
派翠克今（20日）主持阿部瑪利亞代言髮品活動，談及19日晚間在捷運台北車站、中山站發生的北捷恐攻事件，難過表示自己當下第一個念頭就是「我爸媽在哪裡？」對於是否支持死刑，他也說出真實想法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
派翠克開心薔薔代班《不熙娣》「成嘴替」 直言「真的很吵」、曝她私下主持態度
派翠克今（20日）出席活動時受訪，談及薔薔（林嘉凌）加入《小姐不熙娣》代班後的觀察，他直言錄影時間因此明顯變長，從原本的「10 to 10」（早上10點到晚上10點）延長至近午夜12點才收工。儘管工時拉長，派翠克仍對薔薔的表現給予正面評價，認為她的風格非常真實，更笑稱她是節目中的「嘴替」，把主持群平時不敢說的話全都說了出來。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年初痛失大S！小S跨年完回歸主持？派翠克鬆口「真實內幕」了
派翠克今主持Puriluna一日店長活動受訪，先前薔薔加入小Ｓ節目跟他、無姍儒一起主持，派翠克說現在錄影時間變長了，也認同網友說的覺得薔薔很吵，但這就是她的風格。被問小Ｓ是否跨年後就回歸節目？派翠克也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
秀與盧秀燕合體照 楊瓊瓔：最佳拍檔無縫接軌
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 2026台中百里侯之爭，國民黨有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔表態參選，日前江啟臣已率先掛上與台中市長盧秀燕的合體看板，外界猜測是否有表態。但楊瓊瓔今（19）日也秀出和盧秀燕同框的賀年看板，並表示兩人是「最佳拍檔」，讓台中更好。 「一定要跟我們最溫暖的盧秀燕市長同框登場。」楊瓊瓔指出，為了迎接即將到來的金馬年，她特別...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭爆黑幫疑雲！曹世鎬爆爭議退出《劉QUIZ》 劉在錫首公開洩心聲
南韓綜藝主持人曹世鎬近日因捲入與黑幫交情疑雲，宣布退出多檔節目後，相關風波持續延燒。對此，主持人劉在錫終於在 tvN 綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，首次親口提及曹世鎬離開節目一事，罕見流露沉重心情，引發觀眾關注。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
北捷攻擊釀4死！派翠克曝「耳機族」通勤3重點 發聲挺死刑
派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今（20）日出席洗髮品牌一日店長活動，現場擠滿粉絲，稍早派翠克受訪，談及北捷連續攻擊事件，他平常也會搭捷運，坦言看到此事件既難過又生氣，「希望大家注意安全」。阿部瑪利亞擔任一日店長，由派翠克擔任活動主持人，不過阿部並未受訪，將時間留給現場粉絲作互動，派翠克聊到北捷事件心有戚自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
安心亞意外濺血「中斷錄影」 硬撐返場竟2度掛彩
《星廚之戰》本周迎來關鍵轉捩點，距離晉級舞台只剩一步之遙。只是比賽過程中狀況連連，安心亞先是在備料時不慎切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止，只好緊急前往醫護站處理。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玉山北峰2度飄雪！積雪2.5公分 景色如撒糖霜絕美
玉山北峰今(20)日清晨開始下雪了，山頭披上銀白外衣，樹木覆蓋一層薄雪，就像來到夢幻銀白色世界，雖然中間一度轉為降雨，不過隨著氣溫和水氣配合下，上午9點多又重新飄雪，地面積雪約2.5公分，氣象署表示受...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
因應公共運輸治安事件 華信航空全力配合強化維安部署
【記者 王雯玲／高雄 報導】針對 19 日發生於台北車站至中山站周邊治安事件，考量大眾運輸系統的人流密集特性，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
永和警走入教堂勤教 蔣叔君反詐騙宣導互動熱絡
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市永和警分局昨（19）日辦理戶外聯合勤教活動，前往轄內天主教永和聖母升天堂，結合 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文隨機傷人案 百貨業者強化一線人員安全教育訓練
（中央社記者曾智怡台北20日電）台北市商圈昨天發生隨機傷人案，百貨業者即刻啟動安全強化措施，具體作為包括提高保全巡店密度、加強第一線人員對異常狀況的辨識與通報訓練、重新檢視動線安全管理作業等，確保消費者購物安全。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文隨機殺人釀4死 韓籍啦啦隊女神心情沉重難入睡
中信兄弟Passion Sisters啦啦隊韓籍女神邊荷律，在台灣球迷間累積超高人氣，昨天聽聞台北街頭爆發隨機殺人事件，讓她感嘆心情變得非常沉重，無法好好入睡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲端藏「犯案計畫」預謀半年 博愛特區租屋製爆裂物
雲端藏「犯案計畫」預謀半年 博愛特區租屋製爆裂物EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北U18冠軍戰 曾聖恩開轟助隊奪勝 (圖)
2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰20日在新莊棒球場舉行，地主新北藍隊曾聖恩（圖）5局上開轟，擴大球隊領先，助隊終場以12比1擊敗雲林縣隊奪冠。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
白宮發言人「玻尿酸嘴」掀熱議！攝影師喊冤 川普曾讚「那雙唇像機關槍」
美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）近日推出白宮幕僚長蘇西威爾斯（Susie Wiles）系列專訪，更同步刊出多名川普第二任期核心幕僚的形象照。其中，28歲的卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）因近距離特寫的嘴唇畫面，意外成為焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 4 小時前 ・ 44
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 55
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11