小S跨年後回歸？派翠克給答案 搭檔薔薔被嫌吵揭她私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今(20)日出席洗髮品牌一日店長活動，派翠克受訪被問及小S回歸日，他透露應該是跨年後沒錯，而聊到新加入的主持搭檔薔薔，他笑回有她之後錄影時間變很長，至於有網友嫌她吵，派翠克笑回：「她本來就很吵，每個人有不同風格嘛！」

派翠克(右)、阿部瑪利亞出席一日店長活動。(記者林欣穎攝)

派翠克主持《小姐不熙娣》搭檔Sandy吳姍儒、薔薔，派翠克說原本錄影是早十到晚十，現在都會錄到凌晨十二點，「也蠻感謝她加入後當我們的嘴替，講了很多我們不敢講的，她講的話好笑到我笑到肚子痛。」

派翠克也說薔薔錄完影還有傳訊息跟他說，有需要調整可以說，「我們都有溝通，如果要暴衝要自己回來，或讓我們可以阻止。」至於小S是否有望在跨年後回歸？派翠克則說他是如此猜想，但相信等小S準備好就會出來了，不想要造成她壓力，「希望她好好充電、強勢回歸。」

