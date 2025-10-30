小S追問粿粿「出軌」被封神預言 派翠克曝錄影情況

薔薔（左起）、派翠克、Sandy出席《小姐不熙娣》加薔版記者會。（池宗玲攝）

王子（邱勝翊）、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，曾是《我愛黑澀會》一員的薔薔，今（30日）和Sandy吳姍儒、派翠克出席東森綜合《小姐不熙娣》加薔版記者會，直言她完全不認識王子，「我們差好幾屆，我是邊緣人、超級邊緣，我那時候進去一年節目就收掉，他們都是很早期就進去了」，她也強調自己無法接受感情背叛。

薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容。（池宗玲攝）

昨有網友翻出粿粿、范姜彥豐在《小姐不熙娣》被小S追問「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿回答「好像是耶」的片段，封小S神預言。派翠克緩頰，「她每個人都會問，機率應該很高」，也說自己是滑到網友討論才想起當天的錄影內容。

派翠克剛獲得金鐘獎肯定。（池宗玲攝）

范姜彥豐昨在影片中提及，粿粿3月底和王子、晏柔中等人從美國返台後向她提出「未來有更多時間、空間獨自跟朋友相處」等要求，有網友在晏柔中社群質問她為「共犯」，范姜彥豐立即發聲澄清，「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」。

Sandy已代班主持《小姐不熙娣》8個月。（池宗玲攝）

身為晏柔中好友的Sandy，今坦言沒有特別為此關心晏柔中，「她沒事啊，我知道她有去美國，她那時候懷孕、身體不舒服，我也沒有聽過什麼事，尤其我是不愛聽八卦的人」。

