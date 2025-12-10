小S送金鐘獎盃盡孝：我會繼續前進 S媽淚眼開箱「補上我的心」

S媽收到金鐘獎盃感動落淚。翻攝小S臉書



小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）10月中以《小姐不熙娣》奪下第60屆節目類金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，慶功宴上她曾透露媽媽（黃春梅）傳了3通語音留言說：「寶貝，謝謝妳記得我心中的一個洞，妳把它填滿了。」而今晚（12╱10）她在臉書分享將獎盃送給媽媽的影片，S媽感動開箱，哭著喊：「補上我的心，謝謝寶貝。」

S媽（中）與3個女兒的合照和獎盃合成圖。翻攝小S臉書

大S（徐熙媛）2月2日因流感併發肺炎病逝東京醫院，好不容易走出來面對大眾的小S在金鐘典禮上喊話姊姊：「我相信大S（徐熙媛）在天上一定會保佑我的。」果真奪獎，她哭著說要把獎獻給媽媽，要媽媽把這個獎和大S的照片放在一起。

今小S分享把獎盃送給媽媽的影片說：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever 。」只見S媽激動開箱拿起金鐘獎盃，影片最後則秀出S媽與3個女兒的合照和獎盃合成圖，感動不少網友。

