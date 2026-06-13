小S遭20歲長女控「私下超欠揍」 崩潰反擊：太誇張了

小S（左起）遭Elly吐槽犀利主持形象，右為派翠克。東森綜合台提供



小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》昨（6╱12）錄第1000集，小S長女Elly（許曦文）特別獻出母女檔節目合體首秀，Elly爆料媽媽私下超愛看動漫，總是穿著睡衣固定坐在同個位置不走動，她忍不住抱怨：「最欠揍的是，家裡客廳明明只有2盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿1張，她還會回『妳打擾到我看劇了』。」讓一旁的小S崩潰大喊：「Elly妳講話太誇張了，我根本沒有這樣！」

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節目開場，小S就坦言心情有點「綁手綁腳」，畢竟來賓是自己的親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好，她逼問Elly有什麼禁忌話題？Elly機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊！」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳！」

20歲的Elly直言常看網路流傳的《康熙來了》片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」派翠克也爆料，雖然小S一直擔心女兒會緊張，但其實上周小S就已經焦慮到不行。

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