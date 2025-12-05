小S配音唸的是「大S墓碑上的字」 具俊曄一旁暖心陪伴「被髒話逗笑」

小S錄音，具俊曄陪在一旁。翻攝小S 徐熙娣臉書、Instagram @elephantdee

台北101今年以全新主題「SPARK 101」揭開歲末序幕，台北101董事長賈永婕日前特地邀請好姐妹小S（徐熙娣）為宣傳片「獻聲」配音。隨後，她也在社群平台上公開了錄音花絮，小S配音過程多次忍不住哀傷情緒，而一旁玻璃上的反射畫面也看到的姊夫具俊曄陪伴在一旁。

賈永婕分享，她認為小S最適合來述說這個宣傳片的概念、故事，小S每年一定和家人一起迎接新年，她知道這對小S而言是非常重要的時刻。宣傳片文稿全由賈永婕親自撰寫，最後一句是「Together Remeber Forever」這三個單字，其實就是大S墓碑上具俊曄為愛妻刻上的碑文。

大S墓碑。翻攝娛樂榜姐微博

另外，小S錄音花絮中，也可看到具俊曄的身影反射在一旁玻璃上。當小S忍不住哀傷，崩潰落淚時，為了緩和氣氛罵賈永婕：「嗎呀！賈永婕妳給我寫這什麼台詞。」接著飆出一連串被消音的髒話，可以看見玻璃反射上的具俊曄也被逗笑了。最終，小S邊錄音，邊緊握拳頭，忍住哀傷完成配音。「在那麼痛的時刻，妳還是做到了。」賈永婕感動表示。

小S今年獲得金鐘獎之後，在慶功宴上曾提到，今年跨年對她來說是「很難面對的一天」，因為以往都會在大S家一起吃飯，熬夜跨過12點，她略顯哀傷地說：「第一個沒有大S的跨年，我實在不知道怎麼過。」



