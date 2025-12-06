小S配音101煙火影片藏洋蔥！「大S、具俊曄密碼曝光」網哭了
一年一度的台北101跨年煙火即將登場，日前台北101董事長賈永婕公開今年的宣傳影片，片長不到2分鐘，細數過去20年來的感動與希望，並重磅邀請女星小S（徐熙娣）溫情獻聲，沒想到台詞中還藏了大S（徐熙媛）與具俊曄的甜蜜暗號，讓粉絲一聽都忍不住哭了。
小S日前驚喜獻聲宣傳101跨年煙火，掀起許多話題討論，賈永婕也透露小S的錄音過程，想不到才講一句台詞，小S就頓時沉默、開始哽咽，一邊啜泣一邊怒罵，讓賈永婕一度不知如何是好，最後在小S的堅持下，才順利完成這項任務，「在那麼痛的時刻，妳還是做到了」。
影片中，小S提到一家人習慣在跨年夜團聚，及欣賞101煙火迎接新年，儘管這次跨年少了一個最重要的人，大家還是要延續這項儀式，彷彿大S也在看著煙火一樣。而影片結尾，小S以溫柔嗓音輕輕道出今年主題：「Together remember forever.」結果有網友發現，這句話似乎與大S、具俊曄的刺青「Remember Together Forever」相呼應，顯示這部影片意義非凡。
驚喜彩蛋曝光後，不少網友紛紛感動表示，「Together remember forever這句出來眼淚流下來」、「小S的聲音裡有姊姊的穩定感」、「一起。憶起。就是永恆」、「竟然哭了，很想念大S」、「ㄧ聽到小S的聲音就開始哽咽」、「人生最奢侈的小事，或許就是 TOGETHER REMEMBER FOREVER」。
其實「Remember Together Forever」的刺青，是大S、具俊曄27年前戀愛時最喜歡的歌曲〈Remember〉歌詞，因此這首歌對2人意義重大，加上很喜歡這句歌詞，便決定刺在身上，而且大S的刺青顏色還是具俊曄親自調色，從此成為兩人相愛的甜蜜暗號。
