小S重現《康熙來了》林志玲一看哭了 曝私下暖舉：好讓人心疼

記者林汝珊／台北報導

文策院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」即將登場，林志玲首度以個人身分設立專屬獎項「林志玲未來力量獎」。談到金鐘獎上小S與蔡康永重現《康熙來了》的畫面，林志玲坦言在螢幕前感動到落淚。

林志玲表示看小S復出，感動哭了。（圖／文策院提供）

小S在金鐘獎上與蔡康永重現《康熙來了》，林志玲表示相當感動：「看到她走出來，我眼淚完全停不下來。失去親人的痛苦很難承受，但她依然選擇勇敢微笑，真的很不容易。」笑說很懷念小S經常在節目上罵她，「有時候在網路上看到以前《康熙》片段，朋友和家人也覺得很好玩，我也有私下傳訊息跟她說加油。」

廣告 廣告

林志玲創立「林志玲未來力量獎」聚焦於長片、動畫、紀錄片三大類別，各設新台幣50萬元獎金、總額達150萬元，鼓勵以「女性議題」為核心的原創影視作品。她坦言現在的小孩花很多時間在看YouTube，會擔心做的每件事，會影響到未來的種子，「希望孩子們看到的世界能更有愛，也是回饋社會的一部分。」

更多三立新聞網報導

于朦朧粉絲不滿金馬未追思！掀兩岸論戰 台網友轟：關我們什麼事

9m88被爆熱戀「10年好友章廣辰」！親密互動曝光 她不忍再氣喊3字

《劫機七小時》回來了！金球視帝再陷生死對決 「地鐵驚魂」首曝光

19歲男偶像慘了！「深夜闖女生澡堂」遭警逮捕 公司火大：立刻退團

