小S金鐘後再現身！近照曝「幸福依偎老公」粉絲喊話Lily：好好照顧媽咪

記者趙浩雲／台北報導

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年，育有Elly、Lily、許曦文3名女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）因清新氣質、亮眼外型，一直是網友口中的「神基因代表」。近日她迎來18歲生日，正式踏入成年禮，並在社群曬出一系列慶生照，不但分享與家人甜蜜合照，也意外曝光小S的最新近況，引發粉絲熱議。

Lily今年生日派對以溫柔奶油白色系佈置，她身穿白色禮服、笑容甜美，站在兔子造型蛋糕旁拍照，清新仙氣完全遺傳媽媽。她也貼出與外婆聚餐的照片，小S與許雅鈞則在另一張家庭照中現身，面露笑意、狀態氣色顯得自然放鬆。

Lily貼出媽媽小S與爸爸許雅鈞的合照，狀況看起來很好。（圖／翻攝自臉書）

這也是小S繼金鐘獎亮相後，再度出現在家人分享的公開照片中。從姊姊大S二月過世後，她的狀況一直受到外界關注，如今從Lily的照片中可看到她逐漸恢復神采、心情平穩，讓不少粉絲留言直呼：「看到小S出現在照片裡好安心」、「小S有妳們真好 ! 祝她早日康復，相信大S也會希望這樣」、「生日快樂lily，好好照顧媽咪喔」。

