小S金鐘許願一起走出傷痛 徐媽媽收獎座喜極而泣：補上我的心
小S一家今年2月痛失大S後，消失螢光幕前許久，直到今年10月小S藉著金鐘現身舞台，並以節目《小姐不熙娣》和派翠克抱回綜藝節目主持人獎，當時她許下感人願望，盼能用獎跟徐媽媽一起走出傷痛，並回到大S家和姐夫具俊曄一起喝燒酒，今（10日）小S突透過社群影片，曝光徐媽媽收到獎座的感動瞬間，只見徐媽媽又哭又笑的表示：「補上我的心」。
小S（10日）在社群發出影片，只見徐媽媽打開精裝禮盒，發現是小S的金鐘獎座後，先是開心笑出聲音，情緒接著轉為感動泛淚，徐媽媽邊對著鏡頭喊話：「補上我的心」，短短幾秒影片，透露出一家自2月以來艱辛的心路歷程。
歷經喪親8個月後，小S選擇在金鐘舞台現身，並成功抱回大獎，在台上她就直喊要把獎獻給徐媽媽，「因為我媽說，她心裡面有很大的洞，她說，如果我今天得獎的話，或許她那個洞會被填滿一點。」
小S如今說到做到，她也在文中表示會繼續前進，「讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever」，而徐媽媽的開箱背景裡，擺著大S的照片，她仍以過往美容大王之姿燦笑，一家以不同形式同框。
