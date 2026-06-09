小S錄影一半突噴淚王偉忠傻眼！被問落淚點「我情緒複雜」

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王偉忠（右起）、小S、郭子乾在《小姐不熙娣》合體。（東森提供）

王偉忠上節目《小姐不熙娣》，除了看看復出的小S，也介紹3部由他監製的舞台劇作品，其中王偉忠親自參與演出的《謝謝大家收看》，6月將在台中中山堂演出最終場之後封箱，主持人小S聞言感慨萬千的說，「封箱了？」忍不住落淚，這奇妙的落淚點，讓大家笑了出來，郭子乾好奇問她，「你哭是因為舞台劇封箱哭？」小S說，「我情緒很複雜！」

小S看到好戲當然心動，對演出舞台劇也躍躍欲試，王偉忠屢次邀請她，什麼都談好了，一講到要到北中南巡演，小S立刻露出為難表情打退堂鼓，王偉忠忍不住說，「妳改變表演方法試試看嘛。」

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小S說，她很怕在台上腦筋一片空白或是講話打舌，岑永康與郭子乾分享演出經驗，其實在舞台上經常有人忘詞，其他演員都會互相支援，幫忙圓回來。郭子乾說，他不怕忘詞，只怕現場觀眾反應乾，好比其他場次都會爆笑的地方，這場觀眾居然一點反應都沒有，他就會想辦法調整表演強度，來帶氣氛。

小S爭戲分超級搶眼，王偉忠一把扛起。（東森提供）

岑永康原本是主播，近年開始演出舞台劇，戲約不斷，在空軍三重一村眷村現場實景演出的沉浸式喜劇《一村喜事》嫁了數十次女兒，這次在《都更男女》中，他飾演與女友同居的退休公務員、面對房子要都更，內心很是掙扎。岑永康覺得演出舞台劇很有挑戰性，很像當年擔任記者時的現場連線，主播在棚內可以安穩讀稿，但記者連線時往往會遇到意想不到的狀況，要控場還要完成採訪，也更有成就感。

《小姐不熙娣》邀請三位新生代木木（林葦妮）、紀佑潔、朱琦郁參與試鏡，由王偉忠當場導戲，搭配岑永康、郭子乾，重現《謝謝大家收看》舞台劇中父女對峙的重要場面，意外激發出小S的戲劇表演慾望，她不計戲分，爭取演出這個家庭的外籍幫傭，結果超級搶眼，欲罷不能，王偉忠承諾，只要小S願意演出舞台劇，他一定為她量身打造劇本、製作新戲。

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