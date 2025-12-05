小S錄跨年影片旁白「具俊曄低調陪伴」 淚崩罵賈永婕：給我寫這種台詞！

小S錄跨年影片旁白，具俊曄低調陪伴。（圖／翻攝自Instagram@janet_chia_）

台北101今年以全新主題「SPARK 101」揭開跨年序幕，品牌影片旁白找來暫別螢幕休養的藝人小S（徐熙娣）獻聲。101董事長賈永婕日前透露，小S接到邀約後，第一句話就答應，但又擔心自己完成不了，錄音當天果然情緒潰堤，一邊握緊拳頭、一邊強忍情緒地完成。而賈永婕4日晚間也曝光小S在錄音室的畫面，小S在現場激動喊「賈永婕妳給我寫這種台詞！」

台北101以全新主題「SPARK 101」啟動跨年系列活動，今年跨年適逢已故藝人大S（徐熙媛）離世後首度迎來的年度時刻，賈永婕特別邀請好友小S為品牌形象影片《Together, As Always 因為有你》獻聲，用聲音傳遞記憶與情感。

從3日曝光的形象影片中，小S以真摯語氣說道：「我每天都穿著睡衣和家人一起倒數、許願、緊緊擁抱彼此」，一家人擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。小S坦言，今年少了一個最重要的人，但她彷彿能聽見在天上的大S輕輕地對她喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」

而賈永婕4日晚間也公開小S的錄音幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。

賈永婕也在貼文裡回憶道，當時小S剛開口第一句，緊接而來的就是啜泣聲與罵她的聲音，「其實當下我真的不知道該怎麼辦。看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。在那麼痛的時刻，妳還是做到了。」

而小S想說「緊緊擁抱」這句台詞，但怎麼樣都講不出口，還問賈永婕：「那句妳可不可以幫我說？」賈永婕說「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」，沒想到小S隨後深吸了一口氣說：「沒關係，讓我再試一次！」沒想到就成功了。

細看影片，副控室角落坐著戴帽子的大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄音的畫面，也不時會因為小S的行為開懷大笑。影片曝光後，吸引大票網友喊：「在鏡子的倒影裡看到具俊曄笑了，真好會笑就好」、「姊夫什麼都沒說，卻一直在」、「謝謝賈董，這對小S可能是一個很重要的儀式」、「怎麼會邊看邊哭」。

