小S錄音室痛哭畫面！具俊曄「現身陪伴」真相曝光

賈永婕陪伴小S錄音。（圖／翻攝自賈永婕Instagram）





台北101最新形象影片《Together, As Always因為有你》邀來小S（徐熙娣）獻聲擔任旁白，這是第一年沒有姊姊大S（徐熙媛）相伴的跨年，她錄音時感傷痛哭，「姊夫」具俊曄疑似也在場；台北101董事長賈永婕今（6）日發文澄清，該男子其實是導演。

賈永婕先前在社群發佈影片，提到小S在錄音過程情緒很激動：「才講完第一句，聲音就沒有了⋯⋯啜泣聲後伴隨一陣譙我的聲音！其實當下我真的不知道該怎麼辦，看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。」影片中一名戴帽子、眼鏡、全身黑衣服的男子，被網友猜測是具俊曄，掀起討論。

賈永婕今日再發文，澄清大家誤會的人是導演：「其實姊夫那天沒有來錄音室，大家看到的是導演，但是真的很奇怪，因為導演跟姊夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了！」她說自己和小S一度也記憶錯亂，互問對方：「他有來現場嗎？明明沒有啊。」不忘呼籲大家到台北101看煙火，一同迎接新年。



