小S錄音爆哭全被拍！賈永婕淚崩揭內幕 「緊緊擁抱」4字說不出口

記者徐珮華／綜合報導

年末將至，今年台北101跨年煙火邀請小S（徐熙娣）獻聲擔任旁白，這也是她人生首個沒有姊姊大S（徐熙媛）相伴的跨年，氣氛格外感傷。董事長賈永婕今（4）日在社群平台PO出錄音室影片，只見小S多次情緒湧上、中斷錄音，唸到「每年都穿著睡衣和家人一起看電視」時更是完全壓抑不住情緒，讓一旁的賈永婕也忍不住淚崩。

小S（左）與賈永婕（右）情同姐妹。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

小S為101跨年煙火獻聲，賈永婕親自操刀台詞，沒想到小S唸完第一句便開始啜泣，接著氣喊「媽呀！賈永婕！你給我寫這種台詞」。賈永婕坦言當下手足無措，「看著你崩潰、看著你一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。」

其中「緊緊擁抱」一句更讓小S頻頻卡關，甚至一度求助賈永婕「那句你可不可以幫我說」。而她心疼好友，連忙安慰「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」，沒想到小S竟然堅持完成：「沒關係，讓我再試一次。」

賈永婕見到小S淚崩也忍不住落淚。（圖／翻攝自賈永婕IG）

最終小S順利完成錄製，賈永婕感動直呼「在那麼痛的時刻，你還是做到了」，並寫下「Together remember forever. 我們知道，你也在」，疑似向天上的大S喊話，字字真切令人動容。

