小S錄音痛哭！「緊緊擁抱」說不出 網看完全鼻酸

女星小S替台北101煙火宣傳影片獻聲，董事長賈永婕公開幕後花絮。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





女星小S（徐熙娣）今年受邀替台北101煙火宣傳影片獻聲，董事長賈永婕今（4）日公開幕後花絮，一句「每年都穿著睡衣和家人一起倒數、許願」，讓她忍不住哽咽痛哭，這是第一個沒有姊姊大S（徐熙媛）的跨年，一旁的賈永婕也忍不住落淚。

小S擔任台北101煙火宣傳影片旁白。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

小S擔任台北101煙火宣傳影片旁白。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

從影片中可以看到，小S溫柔的配音，「當天空被點亮的那一刻，全世界也一起亮了起來。」接下來的台詞，讓小S哽咽到久久無法自己，「我也是，每一年都穿著睡衣，和家人一起倒數、許願。」一唸完，她也忍不住低頭哭泣。

廣告 廣告

敬業的小S握緊拳頭再度嘗試，但一再卡關讓她忍不住痛哭，就連一旁的賈永婕也跟著哭，尤其是「緊緊擁抱」這句，小S無論如何都說不出口，甚至求助賈永婕幫忙，她也立刻安慰「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了。」

小S忍不住落淚，一旁的賈永婕也心疼哭了。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

小S忍不住落淚，一旁的賈永婕也心疼哭了。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

小S深吸了一口氣後要求再試一次，最後終於成功，賈永婕感動表示，「在那麼痛的時刻，妳還是做到了。」並進一步向大S喊話，「Together remember forever.我們知道，你也在。」影片曝光後，許多人在螢幕前也跟著落淚。



【更多東森娛樂報導】

●18歲了！ 小S二女兒轉小大人 性感露鎖骨

●Lily滿18歲戀愛了？慶生曬「神秘籃球男」甜喊：被愛圍繞

●王子偷吃粿粿毀事業！阿緯突曬合照 真相曝光網力挺

