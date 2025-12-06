小S錄音「疑似具俊曄」在旁守候？賈永婕感性回應了

賈永婕親自解釋，大家看到疑似姊夫具俊曄的真相。（圖／IG@janet_chia_）

101董事長賈永婕，日前為了今年台北101跨年煙火宣傳片，成功找來好友小S獻身力挺，聲音一出感動眾人。不過有眼尖網友發現，姊夫具俊曄似乎也在錄音室現場，默默守護小S，對此，賈永婕親自解釋了。

賈永婕今（6日）透過社群發文解釋：「其實姐夫那天沒有來錄音室！」原來網友們看到神似具俊曄的人，其實是影片的導演，讓她不禁笑說，「但是真的很奇怪因為導演跟姐夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了。」

就連人在現場的小S都感到一點記憶錯亂，「他有來現場嗎？明明沒有啊。」最後，賈永婕再次宣傳台北101跨年煙火，「總之今年跨年要一起來台北101看煙火就對了，請排除萬難我們一起迎接新年吧！」

賈永婕日前出席活動時透露，小S當初接到邀請，義無反顧答應，但最後兩人在錄音室崩潰大哭，旁白都是小S握著拳頭努力說出來的。因為她非常了解小S，也知道她是最適合來聊這個故事的人，因為每年小S都是跟家人一起跨年。賈永婕表示：「人生就是有高低起伏，我們會覺得這個年有點傷痛沮喪，但希望台北101告訴大家新的一年會更好。」

