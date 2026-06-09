小S錄《不熙娣》突淚崩 王偉忠爆她打退堂鼓內幕

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

王偉忠（右起）、小S、郭子乾在《小姐不熙娣》中狂飆演技。東森提供



王偉忠上小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，談到親自演出的《謝謝大家收看》6月將在台中中山堂迎來最終場後封箱，小S一聽感慨萬千地說：「封箱了？」還忍不住落淚，奇妙的哭點讓大家笑了出來，郭子乾好奇問：「妳哭是因為舞台劇封箱哭？」小S則說：「我情緒很複雜！」

《謝謝大家收看》由王偉忠、郭子乾主演，6月底封箱；岑永康參與的《都更男女》8、9月於台北、高雄、台中巡迴；《明星養老院》12月在台北演出最終場後也將封箱，小S對演出舞台劇躍躍欲試，王偉忠屢次邀她，什麼都談好了，一講到要到北中南巡演立刻打退堂鼓，王偉忠忍不住勸：「妳改變表演方法試試看嘛！」

廣告 廣告

小S（左起）被激出戲劇表演慾望熊抱岑永康。東森提供

小S坦言很怕在台上腦筋一片空白或舌頭打結，岑永康與郭子乾透露在舞台上經常有人忘詞，其他演員都會互相支援、幫忙圓回來，郭子乾說不怕忘詞，只怕現場觀眾反應乾，如果遇到觀眾一點反應都沒有，他就會想辦法調整表演強度來帶氣氛。

岑永康原本是主播，近年開始演出舞台劇，在《一村喜事》嫁了數10次女兒，這次在《都更男女》中飾演與女友同居的退休公務員，面對房子要都更內心掙扎，他覺得演舞台劇很有挑戰性，很像當年擔任記者時的現場連線，主播在棚內可以安穩讀稿，但記者連線時往往會遇到意想不到的狀況，要控場還要完成採訪，也更有成就感。

《小姐不熙娣》也邀木木（林葦妮）、紀佑潔、朱琦郁參與試鏡，由王偉忠導戲，搭配岑永康、郭子乾，重現《謝謝大家收看》中父女對峙的重要場面，意外激發出小S的戲劇表演慾望，她不計戲份爭取演出這個家庭的外籍幫傭，結果超級搶眼，欲罷不能，王偉忠也承諾，只要小S願意演出舞台劇，一定為她量身打造劇本、製作新戲。

更多太報報導

郭鑫爆密戀徐至琦「她是我的女神」 霸氣護愛認主動追求

「F.F.O」開唱倒數2鮮肉出事 勝銘失聲！鈞嘉操到缺氧

周渝民45歲生日突認：心境不一樣 遠赴義大利全為「她」