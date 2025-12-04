小S錄101跨年旁白崩潰！哽咽唸不出「緊緊擁抱」 賈永婕陪哭：妳做到了

小S（左圖）錄音淚崩，讓賈永婕（右圖）也落淚。翻攝賈永婕臉書

台北101跨年煙火今年邀請小S（徐熙娣）獻聲擔任旁白，這是她人生第一次沒有姊姊大S（徐熙媛）陪伴的跨年，顯得格外沉重。101董事長兼好友賈永婕今（4日）在臉書發文公開錄音室花絮，只見小S錄到一半多次情緒湧上、哽咽停頓，尤其當她唸到「每年都穿著睡衣和家人一起看電視」時，完全壓抑不住悲傷情緒，讓在旁的賈永婕也忍不住淚崩。

賈永婕發文。翻攝賈永婕臉書

「緊緊擁抱」念不出口 小S崩潰求助賈永婕

台北101跨年的台詞由賈永婕親自撰寫，沒想到小S才念完第一句，聲音便開始發抖，忍不住崩潰氣喊：「媽呀賈永婕！妳給我寫這種台詞！」錄音時，小S多次被「緊緊擁抱」這句歌詞擊中情緒，怎麼樣都無法順利說出口，還忍不住求救：「那句妳可不可以幫我說？」賈永婕見狀連忙安慰：「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了。」

小S含淚完成錄製 賈永婕：妳還是做到了

儘管情緒幾度潰堤，小S仍選擇再嘗試一次，深吸一口氣，再度投入錄音，最終成功完整錄製所有台詞，這一幕也深深感動賈永婕，她在文中寫道：「沒想到成功了。在那麼痛的時刻，妳還是做到了。」並直言看見好友崩潰自己也心碎不已，文末，她寫下：「Together remember forever. 我們知道，妳也在。」

小S錄音錄到崩潰。翻攝賈永婕臉書

網友心疼湧留言 感謝賈永婕為小S

貼文曝光後，不少網友都感謝賈永婕為小S加油打氣，「謝謝妳也一直幫小S找方法 慢慢一次次整理思緒往前走，失去家人和至親真的很痛心！希望大家都能好好的」、「失去的痛只能共存，很難隨時間而逝，我也好想念我的婆婆，6年了！都不曾忘記她」、「感情好的關係失去，是一般人無法理解的。不用逼自己跟著外人的腳步趕快走出來。」



