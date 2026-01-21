小S鐵齒碰靈異事件！大女兒Elly疑中邪「無預警裸奔」 法師一看曝驚悚原因

小S大女兒Elly曾經疑似中邪。翻攝IG@elephantdee

小S（徐熙娣）一向個性豪爽，對靈異話題嗤之以鼻，過去是演藝圈出了名的「鐵齒派」，從不相信鬼神之說，沒想到大女兒Elly童年時的一段詭異經歷，卻動搖她多年來的信念，也成為她至今提起仍覺得毛骨悚然的家庭秘辛。

女兒異常行為嚇壞家人

小S曾在節目《小姐不熙娣》中回憶，當年自己忙於工作時，突然接到S媽語氣慌亂求救，電話那頭描述，年幼的Elly狀況異常，不但情緒崩潰大哭，還在客廳來回狂奔，甚至將上衣脫光，行為完全失控。在事件發生前，Elly已經連續高燒數日，只要大人試圖帶她進房間，她就會極度抗拒，像是看見什麼可怕的東西，還曾指著空無一物的角落，驚恐地說「那裡有人」。

S媽看到Elly嚇壞。翻攝IG@elephantdee

法師驅邪多年後真相揭曉

眼見孫女情況愈發失常，嚇壞的S媽只好請來法師協助處理，法師一到現場就說，孩子疑似遭到多個靈體干擾，隨即進行驅邪儀式，小S得知此事後，在電話中斥責母親迷信，自己根本不相信這一套，沒想到S媽冷靜回應，法事結束後，Elly真的立刻安靜下來，讓小S當場語塞，開始動搖內心長久以來的理性立場。

多年後，Elly長大後也親口向母親坦承，當年之所以死都不肯進房，是因為她真的「看到裡面有人」，這段無法解釋的經歷，讓小S難以忘懷，她坦言，自己依然相信眼見為憑，但對於無法用科學解釋的神祕力量，已多了一分敬畏，也再也不敢像從前那樣逞強鐵齒。



