小S長女「透膚bra」洩S曲線…狂吸2萬人朝聖！

娛樂中心／饒婉馨報導

小S（徐熙娣）的大女兒 Elly 目前在美國南加州大學（USC）留學已逾一年，她近日上傳了一系列在加州馬里布沙灘拍攝的照片，火辣造型瞬間在網路引發轟動，至今已吸引超過2萬人按讚。這組照片不僅展現了她健康的小麥肌與自信美，更被網友誇讚她完美遺傳了媽媽的明星氣場。





小S大女兒Elly「透膚細肩帶」粉色bra全被拍！躺沙灘洩「S曲線」萬人朝聖

她穿著貼身背心配上極短運動褲，整個人散發出自信、成熟的氛圍。（圖／翻攝自IG ＠polarbearelly）

白色背心透出粉色細節！Elly 逆光展現明星氣場

Elly 穿著純白素色細肩帶背心，內搭粉色內衣若隱若現，下半身則搭配深藍色撞白邊的運動短褲，整體打扮簡約卻充滿張力。她在接近落日時分的馬里布海岸邊，隨興坐在沙灘上享受陽光，健康均勻的小麥肌和一頭隨風飄逸的秀髮，顯露她獨特的魅力，而金屬耳環在陽光照射下閃閃發亮；即便是在逆光鏡頭下，她清冷的眼神與不經意的神態，完美詮釋帶有鬆弛感的美。

Elly在落日時分的海灘，拍出一組既火辣又兼具明星氣場的日常生活照。（圖／翻攝自IG ＠polarbearelly）

邪惡視角捕捉纖細曲線！修長美腿與平坦小腹全被看光

Elly 也分享了慵懶地躺在條紋沙灘巾上的畫面。雖然在該張照片中她以其他物品遮擋住臉部，但「邪惡視角」仍讓她那雙筆直且修長的美腿成為照片焦點，而且緊身的小背心更襯托出她纖細卻凹凸有致的身材曲線，緊實的體態顯見平日對於自我管理的重視。留美一年多的 Elly，穿衣風格逐漸走向美式自信奔放，這種從內而外散發的酷帥美感，不僅展現了成熟的一面，也讓大眾看見了她除了星二代光環外，更具個人色彩的魅力。









原文出處：小S大女兒Elly「透膚細肩帶」粉色bra全被拍！躺沙灘洩「S曲線」萬人朝聖

