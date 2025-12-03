小S首個沒有大S的跨年「不知道怎麼過」 賈永婕曝她錄宣傳片「邊錄邊哭」

賈永婕（右）邀請小S（左）為宣傳片配音。翻攝小S 徐熙娣、台北101提供

台北101今年以全新主題「SPARK 101」揭開歲末序幕，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，串連節慶歡樂、跨年煙火、藝術展演與公益行動。今（3日）舉辦記者會，台北101董事長賈永婕與團隊用心規劃，還特地請到小S（徐熙娣）擔任旁白為宣傳片「獻聲」。

台北101董事長賈永婕。台北101提供

宣傳片播畢後，賈永婕激動問現場來賓：「大家有聽出來是誰嗎？」接著她表示：「謝謝我的好姐妹小S。」她也分享，101的煙火在台灣人的心目中是很重要的，是跟家人、最愛的人迎接新年時最有記憶點的時刻。她認為小S最適合來述說這個宣傳片的概念、故事，小S每年一定和家人一起迎接新年，她知道這對小S而言是非常重要的時刻。在宣傳片尾聲，小S還提醒賈永婕：「誒，等一下！我還沒講完欸，賈董，我再跟妳說一次喔！我要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢妳，OK？」展現了熟悉的幽默風格。

2025-2026跨年煙火模擬照。台北101提供

賈永婕受訪時分享邀請小S獻聲的過程，她透露，小S第一時間就義無反顧地答應，但同時她也很擔心會崩潰大哭、怕自己做不到，賈永婕全程陪同小S錄音，但小S錄製時仍忍不住悲傷，兩個人邊錄邊哭。小S今年獲得金鐘獎之後，在慶功宴上曾提到，今年跨年對她來說是「很難面對的一天」，因為以往都會在大S家一起吃飯，熬夜跨過12點，她略顯哀傷地說：「第一個沒有大S的跨年，我實在不知道怎麼過。」

今年「SPARK 101」活動共有四大主題篇章—SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE與SPARK the ART，透過煙火、音樂、燈飾、光影、藝術與愛心，點亮整個城市的節慶氛圍。「SPARK 101」不僅象徵煙火綻放的璀璨光芒，更代表每個人心中被點燃的熱情與希望，台北101期盼邀請大家一同點亮屬於自己的光芒。

今年「SPARK 101」活動共有四大主題。台北101提供



