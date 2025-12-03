小S驚喜獻聲101跨年「哭著握拳錄音」！ 向賈董喊話：我要看澎湃煙火

生活中心／賴俊佑報導

小S驚喜獻聲台北101跨年廣告。（圖／翻攝自小S臉書）

台北101今日舉辦「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」，並首次公開品牌影片《Together, As Always 因為有你》，邀請來小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，賈永婕透露小S很快就答應邀約，但在錄音間一邊哭、一邊握拳，用力把旁白一字一句錄完，希望能透過她的溫暖獻聲，能帶給大家勇氣，相信新的一年會更好。

廣告中小S以細膩語調娓娓道來那份屬於所有台灣人的跨年共鳴，透過影像與聲音的交織，喚起最有記憶點與儀式感的時刻，還有她內心深處最美好的記憶，影片最後更向賈永婕幽默喊話「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」。

賈永婕透露小S在錄音間哭爆，握拳用力一字一句把旁白錄完。（圖／記者趙于瑩、鄭孟晃攝影）

賈永婕受訪透露，旁白內容是她花20分鐘寫下的，內容表達台北101跨年煙火在台灣人心中有重要地位，陪著家人或最愛的人迎接新的一年，「看跨年煙火對小S和S家是一個很重要的儀式，同時我也想傳達就算今年過得不如意，但著個儀式感還是要堅持下去，用最燦爛的煙火迎接未來」。

賈永婕表示小S接到邀約就義無反顧答應了，但第二句話說「我真的很擔心會沒有辦法完成這個工作，我一定會崩潰、會大哭」，雖然廣告中小S的聲音聽起來很平靜、很溫暖，「但其實我們兩個在錄音間哭爆了，她崩潰到握著拳頭，很用力很用力地把每一個字講出來」。

賈永婕相信這個工作可以帶給小S繼續前進的力量「要看煙火的人，她不見得會在你身邊，他在其他地方、其他空間一樣陪著你看煙火，只要你心裡有這個人」。

