小S二女兒Lily氣質超優雅！溫柔談吐迷倒網友 網驚豔：真的生了個林志玲
藝人小S育有3個女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）因為氣質溫婉，和媽媽一貫的直率搞笑風格形成對比，被網友開玩笑說「小S真的生了個林志玲」，屢屢引發熱議。
Lily有著一頭黑長直髮、鵝蛋臉，加上說話輕聲細語的模樣，被不少人認為帶有林志玲式的優雅感。和小S的招牌搞怪路線相比，母女氣質差異明顯，Lily平時也常以較穩重的個性「管住」媽媽，還有人直接稱她為「小林志玲」。
對於外界的玩笑，小S曾幽默回應：「真是的，幹嘛說我生了個林志玲？我是不好嗎？」但她本人也經常藉此開玩笑，例如PO出母女合照說「難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的」，就連林志玲也配合留言：「乾媽小S本人更漂亮。女兒如此乖巧，長得像仙女下凡，真的很幸福。」三人都不介意外界評論。
除了外型受到關注，Lily在藝術與時尚領域也有所表現。她15歲時就舉辦個人畫展《Prey of Prey》，作品探討社群時代的人性議題；在學業、音樂方面也都頗有成績。雖然經常被拿來和林志玲相比，但Lily表示自己更想走「青春活力」路線，也明確不希望被單一標籤框住，對於自己的發展很有想法。
