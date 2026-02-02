小S、具俊曄淚揭大S雕像！S媽哭倒高喊「寶貝，祢重生了」

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）今（2日）辭世滿1年，親友們齊聚她的長眠地，一起見證具俊曄為愛妻設計的紀念雕像揭幕儀式。時間一到，具俊曄、S媽、小S一起掀開布幕，令人鼻酸的是，S媽一見到寶貝女兒直接淚崩，擁抱雕像，最後更大喊：「寶貝，祢重生了，我愛祢！」

S媽哭倒在雕像上。（圖／記者許方正攝）

雕像是灰白色，不是走擬真的路線，而是童趣風格，大S的手在胸前交叉，貼在心臟上，還有飄逸的裙擺跟頭髮，優雅氣質就像生前的她。當布幕被掀開後，眾人忍不住驚呼加掌聲，當然也伴隨著不少不捨的哭泣聲。

小S（左起）、S媽、具俊曄摸摸望著大S雕像。（圖／記者許方正攝）

S媽在具俊曄的攙扶下，緩緩拉下外層布幕，隨後用額頭靠著雕像10秒，她早已淚崩，起身時還依偎在具俊曄懷中，數次摸摸雕像，思念最愛的女兒。



小S今日堅強許多，留著淚伸手輕扶著姐姐雕像數次，姐妹情深讓人看了相當動容。

大S的雕像。（圖／記者許方正攝）

