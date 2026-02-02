小S、賈永婕致詞都哭了！眾星齊聚懷念大S

大S友人齊聚金寶山，小S、賈永婕致詞哭了。（圖／陳俊吉攝）

大S（徐熙媛）去年2月2日在日本因流感猝逝，享年48歲，她的骨灰在金寶山長眠。她的老公具俊曄在她過世後，不論晴雨，每天都到金寶山陪伴愛妻，夫妻鶼鰈情。今天是大S逝世滿1周年，她的紀念雕像也選在今天舉行揭幕儀式，小S、S媽、S家好友及具俊曄等人都到場，在掀開雕像外層布幕後，小S便上台致詞，並邀請賈永婕分享過去跟大S的回憶，整個過程有歡笑，也有淚水。

大S的紀念雕像在下午2點10分正式曝光，S媽、具俊曄和小S一起掀開布幕。雕像可見優雅的大S身穿飄逸洋裝，頭髮紮了公主頭髮型，還別上蝴蝶結，做工十分精緻，S媽和小S都上前撫摸雕像。

S媽在看到雕像時，忍不住痛哭，接著靠著具俊曄肩膀；小S也上台致詞，邀請姐妹淘賈永婕一同回憶過美好，小S坦言「這段時間流了很多眼淚」，一開始會場裡還傳出笑聲，但沒過多久，語氣明顯轉為哽咽哭聲，對大S的思念之情深遠，相當動人。

小S跟好姐妹們還在台上唱了ASOS與范曉萱、阿雅合唱的〈姐妹們的聚會〉，在歡樂之中帶點淚水，回憶大S的美好。

