小S 2愛女同框登雜誌封面！絕美神顏曝光引暴動 網驚：翻版ASOS

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星小S（徐熙娣）嫁給許雅鈞多年，婚後育有3個女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），其中，Elly、Lily一同登上雜誌封面，兩人的神韻也被說很像大S跟小S，掀起大家的討論。

從曝光的雜誌封面可以看到，Elly留著一頭微捲長髮，搭配煙熏眼妝以及招牌「厭世臉」，展現霸氣的一面，而Lily則是一頭長直髮，淡妝襯托優雅的氣質，兩人的合影也讓網友直呼：「翻版大S、小S」、「這波是大小S的青春回憶殺啊」。

姐妹兩人受訪時，也各自分享覺得彼此最像母親小S的時候，Elly認為Lily跟媽媽一樣既善良又勇敢，直言無論世界如何對她們，「都會用愛對待身邊的人」，而Lily則認為姐姐Elly跟媽媽相像的地方是，會勸自己不要衝動購物，還趁機爆料姐姐跟妹妹會偷穿她的衣服，顯見一家人感情不錯。

Elly（右）、Lily（左）一同登上雜誌封面。（圖／翻攝自IG）

