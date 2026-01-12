小S＆CORTIS合照站C位！蔡依林金唱片IG照連發，同框邊佑錫、ZB1、TWS引爆討論！

（圖／翻攝自IG）

天后蔡依林（Jolin）於10日晚間現身韓國金唱片頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，一登台便以穩健台風與國際級氣場成為全場焦點。無論是肢體語言、表情掌握，或臨場反應，都展現出多年累積的舞台實力，也讓現場氣氛迅速升溫。除了舞台上的精彩表現，蔡依林在典禮後也於社群平台分享多張後台合照，引發粉絲與網友熱烈討論。

蔡依林在金唱片上頒發新人獎，得獎者正是近來聲勢驚人的男團CORTIS。該團於去年9月正式出道，被封為「怪物新人團」，平均年齡僅17歲，IG已累積近900萬追蹤人數，驚人的人氣與討論度讓人難以忽視。

典禮結束後，蔡依林在IG接連曬出典禮美照，並與男團CLOSE YOUR EYES、TWS、ZEROBASEONE、演員邊佑錫等多組韓星合影，展現親切又大方的一面。其中最引發關注的，則是與話題新人男團CORTIS的合照，畫面中不僅有許光漢同框，站在正中央C位的，更是久未公開露面的小S。

（圖／翻攝自IG）

（圖／翻攝自IG）

照片中，小S以一身全黑運動風造型現身，戴著黑色帽子、帽沿微微壓低，雖然遮住雙眼，仍藏不住燦爛笑容，整體狀態看來相當不錯。蔡依林一連串合照曝光後，不僅再次證明其在華語與韓流圈的高度影響力，也讓這場金唱片頒獎典禮在社群上持續延燒。

（圖／翻攝自IG）

