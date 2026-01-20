少中國人沒差！日本外國旅客破4千萬創新高

▲日本國土交通大臣金子恭之表示，2025年訪日外國旅客人次及消費金額都創下新高。圖為日本東京羽田機場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本關係自去年11月因日相高市早苗「台灣有事」言論，陷入高度緊張，中方多次呼籲國人避免前往日本、開放免費機票退改制裁。不過，2025年訪日外國旅客人數反而大增16%，首度突破4000萬人次，總消費金額也連續三年創新高。

據讀賣新聞、每日新聞等日媒報導，國土交通大臣金子恭之今（20）日在內閣會議後的記者會上表示，由於疫情後觀光需求復甦及日圓疲軟，2025年的訪日外國旅客人數，首度突破4000萬人大關，預計達到4270萬人次，較前一年成長16%，已經連續第二年創下歷史新高。

2025年赴日旅客消費金額，預計也將成長17%，達到約9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），超過去年的8.1兆日圓（約新台幣1.6兆元），連續第三年創下歷史新高。

金子恭之表示，日圓持續持續疲軟的匯率優勢，及大幅提高外國旅客的購買力與訪日意願，除傳統上佔多數的亞洲旅客持續增加外，來自歐洲、美國、澳洲的遊客也顯著成長。

受日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論影響，中國政府多次呼籲公民避免前往日本旅遊，並祭出免費退改機票等反制措施。

金子恭之表示，2025年12月中國旅客人數驟降至約33萬人次，與前一年同期相比遽降45%，也是2022年1月以來首度出現負成長。而在11月中國旅客人次仍有3%成長，到12月才大幅下降。

今年2月將迎來農曆新年連假，中國訪日旅客人數減少，恐衝擊日本觀光產業，金子也表示，將盡力促進來自各國、各地區的訪日旅遊，也會努力讓中國旅客回流日本。

2019年新冠疫情前，訪日外國旅客人數為3188萬人，短短六年就成長超過1000萬。日本政府也設下目標，希望在2030年能達到6000萬人、消費額達到15兆日圓。

