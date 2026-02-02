少了交屋潮挹注 永慶統計：六都1月交易量月減8.3%、年增28.1%

CNEWS195260202a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

六都會區公布2026年1月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為14,226棟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，1月六都建物買賣移轉棟數18,237棟，月減8.3%。其中台北市月減8.7%，新北市月減13.8%，桃園市月減6.1%，台中市月減11.2%，台南市月減1.4%，高雄市月減3.3%。

陳金萍表示，1月的建物買賣移轉棟數反映的是去年12月至今年1月初的市況，近期台股走揚、景氣燈號亮出熱絡的紅燈，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，觀察去年10月之後的中古屋交易市況呈現買氣盤整態勢。不過，因年底是建商當年度建案交屋認列的最後期限，去年12月就在大量新屋完工交屋潮挹注下，整體交易量較11月大增25.0%，建物買賣移轉棟數表現拉尾盤，墊高基期，因此，讓1月六都交易量較去年12月減少8.3%。

與2025年1月相比，六都交易量年增28.1%；其中台北市年增32.7%，新北市年增40.6%，桃園市年增27.6%，台中市年增8.0%，台南市年增47.9%，高雄市年增26.7%。陳金萍指出，2025年有7天農曆春節假期落在1月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，待年後再進行購屋計畫，交易天數縮減勢必影響房市交易量能。反觀今年1月是完整的月份，工作天數較長，因此，交易量成長實屬必然。

陳金萍補充，展望2026年後市，今年全球政經局勢變數多，全球經濟不確定性高，而國內房市面臨第七波選擇性信用管制續行的狀況下，加上市場供給量增，交易市況要由冷轉熱並不容易，交易量欲大不易，目前市場交易仍以自住與首購族群為主力，而民眾對於房價上漲預期已被扭轉，房價沒有上漲的理由，預估2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。

整體而言，今年買賣雙方價格認知磨合的速度將決定成交與否，若賣方能因應市場變化，合理評估物件價值並適度調降售價，符合買方對於降價的期待，成交機會大增，因此，價格仍是今年房市的交易關鍵。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

