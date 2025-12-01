少了交屋潮挹注 永慶：六都房市前11個月創有紀錄以來第四低 4

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

六都會區公布2025年11月建物買賣移轉棟數，六都交易量合計為15,919棟，是今年單月第三低量，僅比農曆春節的1、2月高。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，11月六都建物買賣移轉棟數月減6.3%，台北市月減0.7%，新北市月減8.0%，桃園市量縮8.8%，台中市月減6.8%，台南市量增3.7%，高雄市月減9.4%。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，11月的建物買賣移轉棟數反映的是10月至11月初的市況，在政策鬆綁下，的確提振部分首購、換屋族群買氣，加上第四季為傳統購屋旺季，也支撐整體房市交易動能，中古屋市場小幅回升，不過，在少了新屋交屋潮的挹注下，讓11月六都建物買賣移轉棟數較10月下滑6.3%。

另與2024年11月相比，六都交易量合計年減19.7%，其中台北市年減11.7%，新北市年減12.7%，桃園市年減24.4%，台中市年減20.0%，台南市年減16.9%，高雄市年減29.8%。陳金萍指出，2024年11月六都建物買賣移轉棟數在連三月下滑後首度反彈回升，主要受惠於部分行政區預售屋完工交屋潮的挹注，以及部分賣方售屋心態開始出現轉變，願意小幅降價，因此，整體交易量獲得支撐，維持近2萬棟水準。

反觀今年，雖在房市政策稍稍鬆綁後，民眾觀望氛圍稍減，中古屋交易量能有小幅提升跡象，但受限於銀行房貸仍相對緊縮，新屋交屋潮減退，無法提升整體交易量能，因此，今年11月的交易量仍較去年同期減少近二成。陳金萍說明，進一步觀察今年1到11月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為184,704棟，較去年同期年減26.1%。其中，台北市年減24.2%，新北市年減27.8%，桃園市年減18.5%，台中市年減23.5%，台南市年減31.2%，高雄市年減32.9%。

另觀察歷年交易量發現，今年前11月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，也是自1999年有紀錄以來第四低量，僅高於2015年至2017年，而台南市續創八年最低，台北市、新北市為近九年新低，高雄市更是創下近十年來最低紀錄。陳金萍指出，在政策略為鬆綁的狀況下，目前房市買盤結構主要由「具明確需求的自住與換屋」支撐，加上市場看跌未來房價已成共識，也逐步往「買方市場」傾斜，只要價格調整趨勢持續，今年底至明年初的買盤才有機會逐步回流。

整體而言，今年房市正式進入以自住需求為核心、價格調整才能帶動買氣的盤整期，後續仍須密切觀察政策動向及賣方讓價幅度，將左右未來房市交易動能。陳金萍表示，在政策鬆綁以及年底購屋旺季帶動下，中古屋市場緩步回溫，但今年預期的大量新屋交屋潮因銀行房貸緊縮而造成遞延，讓整體交易量維持低檔，以六都前11月建物買賣移轉棟數約18.5萬棟來推估，2025年全台交易恐將面臨26萬棟保衛戰。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

