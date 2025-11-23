少了川普也無妨！ 南非首辦G20峰會 開幕後即發表領袖宣言

今年的G20峰會，在南非約翰尼斯堡登場。只是相比往年，不只俄羅斯總統普欽繼續缺席，就連美國總統川普都沒參加，結果主辦的南非總統拉馬福薩，竟然打破慣例，在G20開幕第一天，就宣布通過包含122點內容，主要是對貧困國家提供更多幫助的領袖宣言。只是阿根廷代表在會後卻說，他們沒有支持這份領袖宣言。

南非總統拉馬福薩主導下，G20領袖峰會打破慣例，開幕第一天就宣布通過領袖宣言。(圖／達志影像美聯社)

在南非約翰尼斯堡的街道上，交通警察站在車道中央，雙手用力比劃指揮交通，目的是為G20領袖到訪淨空道路。今年的G20峰會首次移師南非舉行，會場外依照慣例出現抗議人群。南非的反移民團體原本只是和平地唱歌和喊口號表達訴求，但情況突然惡化，現場竟然傳出了槍聲。

在G20會場內，南非總統拉馬福薩忙於接待各國與會領袖。然而，這次峰會少了美國總統川普、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普欽等重量級人物的參與，使得會議氣氛明顯受到影響。CNN記者Larry Madowo表示，南非方面仍然歡迎各國參加領袖峰會，但如果美國決定抵制，G20的其他成員國將繼續推進會議。

趁著超級大國領導人缺席的機會，拉馬福薩也打破了峰會的慣例。在領袖峰會的第一天，他就宣布通過了包含122點內容的領袖宣言。拉馬福薩在會上表示，他提出這份擬議宣言，即G20南非峰會領袖宣言。

然而，對於舉辦如此規模的國際政治活動，南非似乎準備不足。在拉馬福薩發表講話時，現場出現了多次尷尬場面：不僅有人在鏡頭前走來走去，南非官員還一度離席討論事情，讓與會的各國領袖感到困惑。後來才發現，這些畫面原本都不應該出現在官方轉播中。拉馬福薩對此表示，他聽說攝影機仍在運作，這些畫面本應被關閉，他不知道為何會出現這種情況。

在缺少美國總統川普參與的情況下，南非舉辦的G20峰會想要解決全球多邊課題，恐怕將面臨不小的挑戰。

