少了朱孝天照樣秒殺！F3合體阿信5萬張門票完售 嗆聲「酸臭胡蘿蔔」粉絲氣炸

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民的「F3」與五月天阿信舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海場，5萬張的票秒殺。相信音樂提供

由言承旭、吳建豪、周渝民合體，加上阿信助陣演唱新歌《恆星不忘》的全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，門票今（10日）下午正式開賣後，位於上海梅賽德斯奔馳文化中心共四場（12月19、20、21、22日）的5萬張門票火速完售，顯見粉絲對少了朱孝天的組合依然相當力挺。對此，主辦單位相信音樂回應：「滿懷感謝謝謝大家，我們由衷珍惜每一份付出。」

本次巡演除了言承旭、吳建豪、周渝民三位成員外，更加入了五月天主唱阿信共同演出。言承旭、吳建豪、周渝民也特別感謝阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程。門票完售後，阿信也在社群發文：「想看滿滿的大家合唱Forever Forever 的影片，然後要有手勢的！ （ 恆星之城演唱會完售感謝 ）。」以自己在MV中被蔚為討論的「抓空氣」花俏手勢打趣自虧。

五月天阿信在ig直播分享〈恆星不忘 Forever Forever〉 的創作心情。翻攝IG@ashin ig

朱孝天三要求不能說 指不想上車擋路

此次F4久違合體卻因「少一人」朱孝天而掀起熱烈討論，相關風波仍在延燒。日前朱孝天透過影片回應缺席新歌及巡演，並稱自己拒絕相信音樂3個要求後，遭單方面斷絕聯繫甚至被高層抹黑。

有網友詢問朱孝天到底是拒絕相信音樂哪3個要求？他僅表示：「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上車，不是想擋路。」但仍寫下「酸臭胡蘿蔔」等字句，讓不少五迷不滿，認為此舉疑似在諷刺以胡蘿蔔打造潮牌的阿信，對此相信音樂則表示不予回應。

朱孝天透過影片直接點名相信音樂的主管艾姐，至於網友質疑的三要求他並未明說。。翻攝朱孝天微博

也有網友替阿信抱屈，認為朱孝天自F4合體復出後，為他的直播帶貨增加不少話題，也是4人在合體復出後第一個舉辦個人演唱會，且阿信跟相信音樂都有送花籃祝賀，「好心被雷親！」

吳建豪「暖心打斷」阿信成亮點 網友盛讚：真的很有sense

面對F4少一人的壓力，阿信近日開直播與粉絲聊天時，意外迎來吳建豪（Vanness）入鏡，兩人互動瞬間成為亮點。吳建豪談起與F3另外兩位成員久違同台的感受，坦言：「大巨蛋之後，我原本沒有想過還會有再度合體的機會，但真的都是最好的安排，我很期待。」阿信語氣略帶愧疚，希望自己不要辜負三人，不料話還沒說完，就被吳建豪以英文帶笑「暖心打斷」：「Stop, shut up, no way！（別這樣、別再說、不可能啦！）要加油的是我吧！我還要唱你寫的歌，你的歌很難唱耶。」

吳建豪突如其來又溫暖的反應，瞬間讓原本略帶沉重的氣氛鬆了下來。許多網友紛紛感謝吳建豪的貼心，留言表示：「聽到『三位』關鍵字秒打斷，真的很有sense」、「吳建豪人品真好，知恩圖報，不自滿不驕傲」、「阿信有才華謙虛，吳建豪帥氣又正能量。」



