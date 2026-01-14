少了王菲撐腰！李亞鵬醫院爆欠租遭驅趕 執行卡關原因曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕華語天后王菲的前夫李亞鵬再陷財務風暴！他擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」因欠租糾紛，案件已判決確定並進入強制執行程序，不過醫院卻至今仍未遷離，讓外界質疑「判完卻不搬」的矛盾現況。對此，院方日前發出聲明，透露執行卡關陷入兩難的關鍵主因。

李亞鵬名下的嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠房租，相關案件經二審判決，已裁定須清償欠款並遷離現址，法院並於去年11月啟動強制執行程序。不過截至目前，嫣然天使兒童醫院仍持續在原址運作，未完成實際搬遷，形成「司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關」的狀態。

廣告 廣告

針對外界質疑，院方日前發出聲明表示，目前仍有多起唇顎裂救助手術正在進行中，醫院並未停擺，且遷址涉及醫療設備、病患銜接與人力調度等大量前置作業，短期內難以立即完成。院方強調尊重法院判決，同時也希望在不影響既有手術與病患權益的前提下，爭取過渡時間，讓醫療服務能順利銜接。

【看原文連結】

更多自由時報報導

王菲知道嗎！前夫李亞鵬欠債1.8億 嫣然天使醫院遭波及恐成歷史

昔罹癌又中風！89歲連戰近況曝 二媳婦路永佳認「夫妻拉扯」突喊想哭

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

