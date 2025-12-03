少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火

記者林汝珊／台北報導

大S驟逝至今仍是親友心中的痛。（圖／翻攝自IG @hsushiyuan）

台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。

小S為101跨年煙火獻聲。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕透露，小S表示她彷彿能聽見在天上的大S溫柔對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」坦言那聲音帶著笑、帶著淘氣，也帶著她們之間一輩子的約定。

因此，小S選擇用聲音站出來，不只是替台北101說故事，也是在對自己、對大家說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個小小儀式。」賈永婕也分享，彷彿能聽見大S對她喊話：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油。」

