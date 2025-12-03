少了一個最重要的人！小S錄音崩潰「彷彿聽見大S喊我」

小S思念姊姊大S，替台北101跨年煙火宣傳片獻聲。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書、中時資料照）

台北101跨年煙火向來是台灣年度指標級盛事，今年更因小S獻聲擔任宣傳影片旁白而提前掀起熱議。台北101董事長賈永婕3日在IG上公開煙火模擬畫面與錄製幕後，透露小S在錄音時數度情緒潰堤、當場大哭，讓她看了相當心疼。這是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下與跨年相關的工作，對她而言既沉重、又格外具有意義。

賈永婕表示，這支宣傳影片剪輯了過去20年的煙火畫面，每段影像都承載著台灣人跨年的共同記憶，而小S的獻聲，也蘊含一份特別深刻的情感。跨年夜看101煙火，一直是小S一家迎接新年的重要儀式，「在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。」

然而今年，卻少了一個最重要的人，不過小S透露，她彷彿能聽見在天上的大S輕聲對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」那語氣帶著笑、帶著淘氣，也帶著姊妹之間一輩子的牽絆與約定，讓錄音現場滿是鼻酸情緒。

也因此，小S選擇站出來，替台北101說故事，也替自己說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」賈永婕也分享，自己彷彿聽見大S對她喊話：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油。」她呼籲，不管身在何處，都別忘了抬頭一起看101跨年煙火，把思念放在心裡，把珍惜留給身邊的人。

