少了一條「白邊」差很大！高雄男停騎樓抗罰 二審判決撤銷關鍵曝
社會中心／程正邦報導
高雄市一名鍾姓男子因將機車停放在住家騎樓，遭警方檢舉開罰 600 元，他不服裁罰一路抗告。雖然一審遭到駁回，但案件上訴至高等行政法院後出現驚人逆轉，法官發現現場設置的告示牌因「漏掉一條白邊」，不符合法定的交通標誌規格，最終判決撤銷罰單，由高雄市交通局負擔訴訟費用。
爭議開端：住家騎樓停機車遭罰 600 元
事件回溯至去年 3 月，鍾男將機車停放在三民區自家門前的騎樓下。當地警方巡邏時，認定該處設有「騎樓人行道禁停車輛」的告示，屬於禁止停車區域，遂依《道路交通管理處罰條例》逕行舉發，由交通局裁處 600 元罰鍰。
鍾男對此深感不平，認為該告示牌僅有單向箭頭，並未明確劃定禁止範圍。他更細心觀察發現，該牌面雖為紅底白字，卻與標準的交通禁制標誌長得「不太一樣」，進而提起行政訴訟。
一審判敗：法院認「騎樓本應保持暢通」
在一審審理時，法院站在行政機關一方。法官認為，騎樓在法律定義上本就屬於供公眾行行的空間，且告示牌上的文字敘述清晰，一般人足以辨識此處禁止停車，因此認定警方執法有據，駁回鐘男的訴求。
二審逆轉：魔鬼藏在細節裡！告示牌「不合規格」
鍾男不放棄上訴二審，高等行政法院重新檢視證據後，點出了判決逆轉的關鍵：「交通標誌的法定效力」。
法院指出，高雄市針對機慢車停放騎樓採取「原則開放、例外禁止」的政策。意即，除非行政機關依法設置「禁止停車標誌」，否則不應隨意開罰。法官比對《道路交通標誌標線號誌設置規則》發現，具禁制效力的告示牌必須是紅底白字，且「四周必須有白邊」。
案發現場的告示牌雖然也是紅底白字，卻少了一道白色邊框。法官認定，這塊告示牌因不符法定格式，在法律上不具備正式交通標誌的規制效力，因此不得作為開罰依據。原裁決與原審判決皆屬法規適用錯誤。
為了正義：官司費用超過罰單，全由公帑買單
這場爭取「法律尊嚴」的過程代價不小。鍾男雖然僅面臨 600 元罰鍰，但一審與二審的訴訟費用合計 1,050 元。隨著二審勝訴，這筆「倒貼」的訴訟規費將全數由敗訴的高雄市交通局負擔。
