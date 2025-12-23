「少事法把我打到遍體鱗傷！」校園割喉案乾哥改判12年 受害者父悲喊：司法已死

楊父走出法庭時情緒潰堤，表示無法接受判決，質問：「法律到底保障誰？」（翻攝畫面）

新北市一名楊姓國中生前年耶誕節在校園內，遭「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割頸致死。一審法院認定，郭男與涉嫌教唆的「乾妹」林姓少女犯下殺人罪，分別判處9年與8年有期徒刑。案件上訴後，台灣高等法院今（23日）改判郭男12年徒刑、林女11年徒刑，全案仍可上訴。

法官「希望加害人有教化可能」 出獄後還能再逞凶？

楊生父母今日在新北市議員石一佑陪同下到庭聆聽宣判，兩人走出法庭時情緒潰堤，當場痛哭失聲。楊父悲痛說：「今天的判決，讓我覺得台灣司法已死，《少事法》把我打得真的是遍體鱗傷！我沒辦法去接受這種判決！」

楊父痛批，司法過程中不斷以《少事法》為由限制被害家屬發聲，「講難聽點，他們一直用《少事法》把我打悶，然後等於說還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦啊？然後又這樣子判決，我可以接受嗎？我真的沒辦法接受！」

楊父透露，法官在庭上多次強調希望加害者「有教化可能」，但依現行法律，判刑12年後，4年即可申請假釋，而加害者出獄後還未滿18歲，「他可以無窮盡的殺人，因為他還不到18歲，再關4年後，又可以繼續殺人」。

「法律到底保護誰？」 楊父爆：個資全被加害人知道

楊父質疑：「法律到底要保障誰？我可能是第一個被他殺的啦，因為我一直要求他加重刑期。」他進一步表示，加害人先前與祕密證人恐嚇他，「當天在警察局，他就恐嚇『等我出去你就知道』，那我現在也要擔心了」。

更令楊父悲憤的是，在民事訴訟過程中，受害者家屬的所有資料，都詳細讓加害者知道。他說：「這不是在逼我們嗎？我的資料全部給一個殺人犯知道，你叫我怎麼辦？」他慟喊：「《少事法》保護他們，我們什麼都不能看，結果我的資料他們全部都可以看、都可以遮蔽，這算什麼法律？台灣的法律是這樣子搞的啊？」

媒體詢問，對方有願意賠償嗎？站在一旁的楊母憤怒說：「還沒拿到一塊錢、一塊錢都沒有！」

