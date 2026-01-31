「少佐」、「大將」回來了？！傳日本有意恢復二戰時期皇軍使用軍銜「與國際接軌」

日本執政聯盟近日提出建議，計劃將自衛隊人員的軍銜名稱恢復為二戰時期日本皇軍所使用的稱謂，並表示此舉是為了「與國際標準接軌」。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞] 據《朝日新聞》報導，日本執政聯盟近日提出建議，計劃將自衛隊人員的軍銜名稱恢復為二戰時期日本皇軍所使用的稱謂，並表示此舉是為了「與國際標準接軌」。不過，這一構想已在防衛省及現役自衛隊員中引起擔憂與反對。

報導指出，該提議於 2025 年秋季被臨時納入自民黨與日本維新會的執政聯盟協議中，並計劃在 2026 財年結束前完成調整。日本2026 財年自 4 月 1 日開始。由於自衛隊現行軍銜名稱已被寫入《自衛隊法》，任何變更都需經國會批准，因此該計劃仍面臨法律與程序上的障礙。

廣告 廣告

尤其引發爭議的是，提議中擬用於士兵階層的稱謂，其中重新使用了意為「士兵」的漢字。軍方人士認為，這不僅會讓自衛隊與舊日本皇軍直接聯繫起來，也帶有一定的貶義色彩。現行自衛隊的軍銜則使用表示「工作人員、職員」的漢字，更中性且符合法律規範。

《朝日新聞》援引一名防衛省官員的說法指出，若恢復舊稱謂，可能對未來人員招募造成負面影響。據了解，「皇軍」指日本帝國的武裝力量，存在於 1868 年至第二次世界大戰結束期間。現行自衛隊軍銜體系自 1954 年設立以來，象徵日本與舊皇軍的決裂。不過，在英文官方文件中，自衛隊早已採用國際通行的軍銜對等稱謂，如「上校」「上尉」等。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本大選》民調：支持高市內閣與已決定投票者7成會票投自民黨

日本大選》執政黨或不只過半 「絕對穩定多數」也並非不可能