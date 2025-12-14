少吃多動還是胖？別自責不夠努力！專業醫曝真相：它是一輩子的疾病

實習記者藍子瑄／台北報導

台灣肥胖醫學會14日發表《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。（圖／台灣肥胖醫學會提供）

減重總是失敗，是自己不夠努力嗎？台灣肥胖醫學會（TMASO）今（14日）於《2025年台灣肥胖醫學年會暨台灣、日本、韓國肥胖醫學討論會》中，，正式發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》，強調肥胖並非單純意志力不足，而是一種需要長期照護的慢性疾病，治療觀念也將全面翻轉。

台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，新版指引結合最新科學實證，並與世界衛生組織（WHO）最新全球標準接軌，希望為台灣打造更科學、也更有人性的肥胖醫療照護體系。他直言：「肥胖是大腦、環境與身體多重因素交互影響的結果，不能只怪病人不夠自制。」

觀念大翻轉！肥胖被視為需終身管理的疾病

根據WHO與國際共識，肥胖已被正式認定為一種慢性疾病，治療不應只追求短期瘦身，而是以長期生活型態與行為改變為核心。林文元強調，未來醫療重點將從「減幾公斤」轉向「如何健康地瘦、維持得久」。

新版《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》提出四大重點，讓治療更精準也更貼近生活：

一、評估更全面

肥胖不能只看BMI，還需同時評估腰圍、身體組成（脂肪與肌肉比例）及代謝風險，讓肥胖分級更細緻。

二、治療更多元

治療選項涵蓋生活型態調整、營養與運動計畫、心理支持、藥物治療（如近年熱門的GLP-1腸胃荷爾蒙藥物），以及內視鏡減重治療與減重代謝手術。

三、照顧更細心

針對老年人、孕期與更年期女性，以及合併其他慢性病的族群，皆制定專屬照護原則，避免一體適用。

四、拒絕污名化

醫療場域應建立同理與尊重，減少對肥胖者的歧視，強調「以病人為中心」的溫暖溝通。

台灣肥胖醫學會發表《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。（圖／台灣肥胖醫學會提供）

GLP-1減重藥物不只瘦身 WHO點出多重好處

針對近年備受討論的GLP-1減重藥物（俗稱瘦瘦針），學會也引用WHO最新指引指出，這類藥物不僅能抑制食慾、增加飽足感，還可能帶來多重健康益處，包括降低心血管疾病風險、改善糖尿病與脂肪肝、幫助腎臟健康，甚至對睡眠呼吸中止症與部分神經退化疾病有潛在正面影響。

專家提醒：藥物不是捷徑 小心「肌肉流失」

不過，學會也特別提醒，減重藥物應視為輔助工具，而非快速瘦身的捷徑。依WHO建議，減重仍應以行為改變為主，藥物使用需由專業醫師評估並長期監測。

學會也提出兩大臨床提醒，一是考量全球缺藥與成本問題，藥物應優先提供給高風險族群，如合併糖尿病或心血管疾病者；二是長期使用可能增加「肌少症」風險，尤其高齡者更需留意，避免體重下降卻換來行動力與健康流失。

強化專業認證 打造台灣肥胖管理生態系

台灣肥胖醫學會表示，將持續透過教育與跨領域合作，建立完善的肥胖管理體系。今年度已有23位醫師取得「肥胖專科醫師」認證、75位專家取得「健康體位管理師」資格，並有6家醫療院所通過體重管理認證評鑑。民眾可至學會官網查詢合格名單，尋求更安心、專業的體重管理服務。

