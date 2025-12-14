少吃澱粉反而更危險？ 研究示警：亂減醣糖尿病風險暴增44%
【記者黃泓哲／台北報導】不少民眾為了健康或減重，刻意「少吃澱粉」，早餐不吃飯、晚餐不碰白飯，體重確實下降，但健檢時卻發現血糖、血脂全亮紅燈。魏士航醫師在臉書指出，診間近年常見「看起來不胖，代謝卻出問題」的患者，問題往往出在「澱粉吃太少、但吃錯」。
最新刊登於國際期刊《Diabetes Care》的大型研究，追蹤近20萬人、長達30年，結果發現「減醣本身不一定健康，關鍵在碳水化合物的品質」。研究指出，若只是減少澱粉總量，卻把剩下的份量留給白吐司、蛋糕、含糖飲料等精緻澱粉，同時又大量攝取紅肉與加工肉品，反而會讓糖尿病風險上升，其中非肥胖族群風險更增加44%。
魏醫師說，這類「不健康減醣」容易造成血糖快速波動、慢性發炎與腸道菌相失衡。許多人正餐不吃飯，卻把熱量留給下午茶甜點，看似總量不高，實際上卻讓血糖瞬間暴衝，長期下來增加胰島素阻抗。加上紅肉與加工肉品攝取過多，更會加劇身體發炎反應。
研究也提醒，BMI正常不代表安全，反而對飲食內容更敏感。醫師建議，減醣應「品質優先」，澱粉可選擇糙米、地瓜、南瓜等全穀類，蛋白質以魚類與植物性來源為主，避免用甜點、零食填補熱量。真正的健康飲食，不是只看少吃，而是吃得對。
