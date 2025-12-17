少吃澱粉≠健康！「1疏忽」糖尿病風險飆升44%

根據發表在權威期刊《糖尿病照護》的最新研究，追蹤20萬人長達30年的數據顯示，減醣方式的選擇將直接影響糖尿病風險。研究團隊將受試者分為兩組進行對照實驗。

不健康減醣組的受試者雖然減少碳水化合物總攝取量，但將剩餘額度全部用於攝取精緻澱粉，包括白吐司、蛋糕與含糖飲料，完全避開全穀雜糧。為了填補飽足感，這些受試者轉而大量攝取紅肉與加工肉品。研究結果顯示，此種飲食模式使糖尿病風險攀升至44%，特別是BMI小於30的非重度肥胖族群，受到的影響更為顯著。

相對地，健康減醣組雖同樣減少碳水化合物，卻保留優質澱粉如全穀類的攝取，並以毛豆、豆腐等植物性蛋白質和優質植物油填補飲食缺口，成功降低糖尿病風險。

魏士航醫師分析，錯誤減醣對身體造成三大危害機制。首先是血糖暴衝效應，當以麵包、甜點取代糙米、南瓜等含膳食纖維的食物時，血糖上升速度極快，迫使胰臟瞬間釋放大量胰島素，對器官造成的傷害遠超過緩慢攝取大量糙米。

其次為慢性發炎反應，限制澱粉時不自覺增加的紅肉攝取，其中富含的飽和脂肪酸易誘發慢性發炎，血基質鐵則會累積氧化壓力造成細胞損傷，雙重打擊直接干擾胰島素訊號傳遞，使胰島素阻抗惡化。

第三是腸道生態崩壞，完全不吃蔬菜和全穀物的飲食模式，不僅使腸道好菌因缺乏養分難以生存，同時缺乏植化素等保護性營養，導致腸道屏障受損，進一步惡化全身代謝發炎。

醫師建議，減醣不需完全戒斷澱粉，應選擇地瓜、南瓜等富含纖維的優質碳水，有助穩定血糖並避免隱性肥胖。蛋白質來源應多選擇魚類、豆漿、豆腐等植物性蛋白質，減少血基質鐵和飽和脂肪帶來的發炎壓力。最重要的是徹底拒絕餅乾、甜點等缺乏微量營養素的加工食品，將胃留給真正的原型食物。

