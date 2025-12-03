少吃還是胖「關鍵」曝！醫揭「3終極解方」：體重自然下降

記者施春美／台北報導

許多人少吃，但精神變差、甚至更易暴吃。對此，醫師李思賢表示，真正決定精神狀態、空腹能否耐受，是「粒腺體」能否順利運作。若粒腺體運作順暢，人的代謝靈活度佳，但若粒線體卡住，就算健康飲食，代謝仍呈現低效狀態，人會易餓、易累、一直胖。他建議，民眾可增加肌肉力量、調整飲食來源比例、改善睡眠節奏，體重就會自然下降。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，人變胖不只是熱量攝取過多的問題，大量臨床經驗指出，許多人吃得不多，體重卻直飆升；有些人嘗試少吃，精神反而變差、睡得不好、甚至更易暴食。這些都顯示，身體處理能量的過程出了問題。

李思賢表示，粒線體會決定人的精神狀態、飯後是否昏沉、空腹能否耐受，若粒腺體運作順暢，人體的代謝靈活度佳；但若粒腺體卡住，即使健康飲食，代謝仍會呈現低效狀態，人會變得易餓、易累、情緒不穩、睡眠中斷，脂肪自然更不容易被利用。

若要改善粒腺體的狀態，他建議3方式：

1. 重新喚醒肌肉

肌肉是粒腺體密度最高的組織，民眾每天只要做2個基本動作，例如深蹲、伏地挺身，讓肌肉維持 4~60 秒的張力，就能刺激粒腺體開始活化，讓身體恢復「能正常產生能量」的能力。

2. 調整燃料的來源比例

人不需要完全生酮，只要每天挑一餐，把主食減半、加入更多蛋白質和天然脂肪，粒腺體就會重新學習切換燃料。這作法很簡單，但效果很明顯，很多人在做了這件事後，午餐後的疲倦感會明顯消失，空腹的焦慮感下降，這就是代謝靈活度回來的早期跡象。

3. 讓粒腺體有修復的空間

晚上把光線調暗、減少藍光、讓自律神經慢下來。當睡眠變得穩定，皮質醇水平下降，粒腺體在夜間有足夠時間修補與回復，隔天的精神、耐餓度、甚至血糖的穩定性都會隨之改善。

李思賢表示，真正能讓人變瘦的不是吃更少，而是讓粒腺體恢復它本來就有的效率。真正的代謝，是讓身體學會正常運作，而不是靠意志力硬撐。

