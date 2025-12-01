少吃一顆藥害阿伯昏沉叫不醒！忘吃藥恐釀低血糖、血壓失控、意識降低…醫授4招讓長輩乖乖吃藥





編按：長輩常忘記吃藥，究竟是疏忽、反叛，還是身體在悄悄示警？

在醫院的日常門診裡，醫師比任何人都更清楚：許多看似突發的低血糖、血壓飆升或意識不清，其實源自「一顆藥沒吃」「一顆藥補錯」這樣的小事。

這次醫師分享的親身經歷，不只是警訊，也是提醒──照顧長輩，不需要複雜方法，而是從尊重、陪伴與建立簡單流程開始，就能避免許多原本可能演變成危機的瞬間。

長輩忘記吃藥怎麼辦？我在診間看到最溫暖的一幕

之前在門診，看到一件讓我整個心都暖起來的小事。

下午門診一開始，病人阿雄伯（化名）。

他的外籍看護，推著輪椅，進門就有點慌張地說：「醫生，阿伯今天怪怪的…早上叫他起床，他閉著眼睛一直說很想睡，以為只是太累，但怎麼叫都不太清醒。」 我看了阿伯一眼，臉色有點蒼白，量血糖：52mg/dL，低血糖。 我問：「阿伯，你昨天有吃血糖藥嗎？」 他皺著眉想了很久：「欸……好像……沒有？我以為昨天沒胃口，不用吃藥也沒關係，今天早上補了一顆。」

聽到這裡，我稍微鬆了一口氣，還好看護夠聰明，這種用藥不規律造成的低血糖，若是置之不理，可是會有嚴重後果的，阿伯跟家屬得好好感謝看護的機靈。

當家屬、看護願意一起多留意長輩的健康，其實長照就可以守得很漂亮。

為什麼長輩特別容易忘記吃藥？

不是故意的，也不是叛逆，而是以下這些原因很常見：

● 記憶力下降，忘記昨天吃過沒有 ● 視力不好，搞不清楚藥袋的指示 ● 沒感覺到症狀 = 以為不用吃藥 ● 自行靠感覺調整藥物劑量 ● 覺得吃藥很「輸」，想靠自己撐



所以，長輩「不照吃」其實常常是人性與老化的結果。

常常門診看到低血糖、血壓失控或意識功能降低，很多時候不是新的疾病，而是單純是一顆藥、一個念頭造成的。

那該怎麼辦？我在診間常用的四個小祕訣

1. 「固定時間」比「提醒次數」更重要 每天飯後固定吃藥，大腦才會記住節奏。

2. 用藥盒，不依靠記憶 七天份的藥盒，按照規律排好，不依賴記憶，真的能救命。 長輩看到格子是空的，就知道吃過了。

3. 「讓長輩選擇」比硬講有效 不要說：「你一定要吃！」要說：「你想先吃高血壓的，還是先吃糖尿病的？」 讓他有參與感，配合度會高很多。

4. 看護 or 家人「簡單三步驟」 確認今天份量、看長輩吞下去、幫忙記錄

這不是監督，而是一起守住安全。

主廚醫師的小結

長輩忘記吃藥，不是天大問題。

問題是：沒有人知道、沒有人陪他確認。

而在醫師的部分，長輩的多重藥物整合以及盡量簡化處方及複方藥物，則是另一個大課題。

但只要做到：

● 固定時間 ● 固定流程 ● 一起執行 ●尊重長輩的感受

很多危險，都能變成小事。

(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）





